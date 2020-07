M’sila : 7 fonctionnaires devant la justice pour falsification et dilapidation de deniers publics

La brigade économique de la sûreté de wilaya de M’Sila a présenté ces dernières 24 heures devant la justice sept individus pour des affaires «d’abus de fonction», «faux et usage de faux dans des documents administratifs» et «détournement et dilapidation de l’argent public et négligence», a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

PUBLIE LE : 04-07-2020 | 0:00