La police mobilisée pour garantir sécurité et sérénité : Dans le respect des droits de l’Homme

En procédant, en compagnie du wali Hadj Omar Moussa, à l’inauguration de deux structures de sûreté urbaine à Messelmoune et à Bou- Ismaïl, le responsable a insisté, dans ses instructions aux éléments de la police, sur l’impératif de «redoubler d’efforts pour faire face au crime sous toutes ses formes, à travers leur déploiement sur le terrain».

«Votre présence sur le terrain procure sérénité et sécurité au citoyen. C’est le secret du succès de la police dans leur mission noble, qui est d’assurer la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens, dans le respect des lois de la République et des droits de l’Homme», a souligné le contrôleur de police Slimane Benyettou. Il a également appelé les responsables du secteur sécuritaire de la wilaya, à l’impératif d’ «intensifier leur présence sur le terrain».

S’exprimant sur les structures sécuritaires inaugurées aujourd’hui, il a signalé leur inscription au titre de la série d’opérations initiées par la DGSN pour renforcer la couverture sécuritaire, à travers, a-t-il dit, «de nouvelles structures répondant aux normes nationales et mondiales, en matière de respect des droits de l’Homme».

Quant à l’adjoint du procureur de la République près le tribunal de Koléa, il a affirmé dans son intervention, lors de l’inspection de la salle d’entrevue et de la cellule de garde à vue par le directeur des Renseignements généraux, «la conformité» des deux structures aux «normes nationales et mondiales en matière de droits et libertés», soulignant leur contribution dans le «bon déroulement des missions de la police judiciaire, dans le respect des droits et la sauvegarde de la dignité des personnes arrêtées».

«L’inauguration de ces deux sûretés urbaines s’inscrit dans le cadre du renforcement de la couverture sécuritaire du territoire de compétence de la police de Tipasa, et de la garantie de la protection des personnes et des biens», a souligné, pour sa part, le chef de la sûreté de wilaya de Tipasa, le commissaire divisionnaire Rafik Terfass.

A noter la mise en service, jeudi, d’une sûreté urbaine, première du genre, dans la commune de Messelmoune (à l’ouest de Tipasa), outre une nouvelle sûreté dans la ville de Bou-Ismaïl, à l’est.