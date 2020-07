MOB : L’assemblée Élective de nouveau reportée

L’AGE est à nouveau reportée cette fois au 16 juillet, avec l’incertitude de la voir se tenir enfin.

Le flou plane toujours sur l’avenir du MOB. Alors que l’élection d’un nouveau président du conseil d’administration était devenue une priorité depuis la démission, le mois décembre dernier, d’Akli Adrar, le processus devant mener au changement est semé d’embûches. Il se produit en effet à chaque fois un fait qui oblige les actionnaires à reporter l’AGE à une date ultérieure, au moment où les candidats pour le poste de président ne se bousculent pas au portillon.

En effet, après l’ouverture des candidatures il y a bientôt un mois et demi, seul Sahir Attia a concrètement manifesté son désir de revenir. Il s’est engagé, via son avocat, à racheter 51% des parts, épurer les dettes et injecter un fonds de roulement qui permettra au MOB de redémarrer sur de bonnes bases. Néanmoins, la candidature de Attia a buté sur la réticence de la plupart des actionnaires qui se disent opposés, par principe, à son retour. Et puis, autre fait très important, Attia lui-même ne s’est plus manifesté depuis l’annonce de sa candidature.

En effet, alors que sa présence à l’assemblée générale de mardi était inscrite à l’ordre du jour, l’homme devant présenter son bilan de 2017 et exposer son plan de reprise du MOB a brillé par son absence. Ni lui ni son avocat n’ont répondus présents au rendez-vous, finalement reporté faute d’avoir atteint le quorum requis par la loi.

En laissant traîner les choses, les actionnaires de la SSPA/MOB bloquent le processus de changement que les supporters revendiquent depuis plusieurs mois.

Le club croule sous une crise multidimensionnelle et le statu quo ambiant ne fait que compliquer davantage les choses.

Les amoureux du MOB espèrent cette fois que l’assemblée du 16 juillet se tiendra. Car elle sera le point de départ d’une nouvelle ère, pour peu que la candidature de Attia aboutisse. Car aujourd’hui, il est le seul et unique candidat au poste de président. Jusqu’à preuve du contraire...

Amar B.