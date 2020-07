Équipe nationale : Une offre de Galatasaray pour Belaili

L'entourage du joueur aurait, selon les médias français qui suivent de très près l'attaquant des Verts, trouvé un accord avec Galatasaray, champion de Turquie la saison dernière.

Il pourrait éventuellement jouer aux côtés de son coéquipier en sélection, Sofiane Feghouli, si toutefois ce dernier ne quitte pas la formation stambouliote pour un club du Golfe. Dans la foulée, les dirigeants de Galatasaray auraient pris attache avec le club saoudien pour une première offre.

Il y a deux semaines environ, la presse saoudienne a annoncé que le Club de Djeddah aurait changé d'avis et qu'il envisagerait sérieusement de mettre l'Algérien sur la liste des transferts. Néanmoins, les responsables d'Al Ahli n'envisagent pas de le brader pour autant. Son prix est fixé par la direction du club à 4,5 millions de dollars. Notons que le champion d'Afrique des nations est arrivé en Arabie saoudite au lendemain de la CAN 2019 en provenance de l'Espérance de Tunis pour un montant avoisinant les 3 millions de dollars. Il est encore sous contrat jusqu'au mois de juin 2022. Depuis son arrivée dans le championnat saoudien, l'attaquant algérien n'a pas vraiment brillé. Il a inscrit 5 buts seulement, toutes compétitions confondues, avec sa formation, qui occupe la quatrième place au club, très loin derrière le leader Al Hillal (14 points d'écart). En désaccord depuis quelques mois avec la direction d'Al Ahli à cause d'un litige financier, Belaili veut rejoindre un club européen pour rebondir. En 2018, au lendemain de la levée de sa suspension, le joueur algérien avait tenté une expérience dans le championnat français avec le SCO Angers, qui n'a pas été concluante.

Après la consécration de l'Algérie et la belle prestation de Belaili durant la Coupe d'Afrique des nations, plusieurs clubs de Ligue Une Française ont fait part de leur intérêt pour l'attaquant des Verts. Néanmoins, leurs offres n'étaient pas à la hauteur.

Redha M.