CSA-MCA : L’AGEX reportée au lundi 6 juillet

La raison est simple : les responsables du CSA-MCA ont souhaité s’assurer que les convocations transmises aux membres de l’AG leur parviennent à tous.

Cela en plus du fait que l'autorisation du wali délégué de Chéraga n'était pas encore parvenue à la direction du club algérois. L’AGEX se déroulera à la villa de Chéraga, au siège du CSA ce lundi, avec comme seul point à l'ordre du jour la décision de l’absorption du GSP par le MCA, qui signifie la fusion entre les deux entités.

Contrat de sponsoring signé avec Sonatrach

Alors que le Mouloudia club d'Alger s’apprête dans les jours à venir à officialiser la récupération de ses 13 sections omnisports, un contrat de sponsoring vient d'être signé entre le CSA-MCA et la Sonatrach. Cela s'est passé lundi dernier. C'est une première aide pour le CSA actuel, en attendant que l'absorption du GSP par le MCA se fasse, comme convenu et comme décidé par les autorités compétentes, de la manière dont l'a expliqué en détail le porte-parole du CSA-MCA, Djamel Rachedi, dans une longue interview accordée à El Moudjahid, parue mercredi dernier sur nos colonnes. Elle va comporter la prise en charge des salaires, des équipements et tout ce qui s'ensuit, pour les athlètes, les entraîneurs et les différents encadrements. Les sections sportives du Mouloudia ainsi reconstitué bénéficieront du budget qui était alloué précédemment au GSP, avec les mêmes gestionnaires pratiquement. Toutefois, une sérieuse et rigoureuse évaluation des budgets de la section football et des sections omnisports sera effectuée par l'autorité compétente à cet effet.

Pour précision, le budget du football sera séparé de celui des autres sections. Chaque section aura son propre budget sous la bannière du CSA-MCA. Les chargés de l'évaluation budgétaire conviendront du rythme avec lequel chaque discipline va tourner sur le plan financier. Avec la situation de crise économique actuelle dans le monde, et par conséquent dans notre pays, due à la pandémie de coronavirus, il faudra probablement s'attendre à des restrictions budgétaires par rapport à l’importante manne financière dont ont bénéficié les 13 sections omnisports sous l’ère du GSP. Une gestion adéquate et transparente des budgets sera exigée afin que le Mouloudia fonctionne convenablement.

D'ailleurs, que ce soit au niveau de la SSPA avec l'équipe de football professionnelle qui est la locomotive du club, ou au niveau de l'ensemble des autres sections, il s’agira de faire retrouver au MCA toute sa grandeur, à travers une réelle restructuration administrative et une gestion saine des ressources financières du Doyen.

Mohamed-Amine Azzouz