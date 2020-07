GRAND ANGLE : Simple report ?

«La date n’est pas sacrée», affirment-ils, pour tenter de rassurer la base électorale de Netanyahu auprès de laquelle il avait pris cet engagement lors de sa campagne électorale. Pourtant, le flottement constaté laisse penser que les plans du Premier ministre israélien sont sérieusement contrariés. D’aucuns penchent même à croire à un revirement américain. Car bien plus que la réprobation générale suscitée et les risques d’un nouvel embrasement encouru en cas d’exécution du projet, la décision de repousser l’annexion d’une partie de la Cisjordanie ne peut s’expliquer que par un éventuel changement dans la position de l’administration Trump. A-t-elle pris la juste mesure de la gravité de son plan de paix ? En tout état de cause, des analystes font état de tractations en cours. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, consulte responsables américains et sécuritaires pour établir son plan d'action. Pour autant, les Palestiniens refusent de céder devant le fait accompli, même s’ils sont conscients que le Premier ministre israélien n’abandonnera pas facilement ses ambitions territoriales quand bien même elles seraient illégitimes et illégales. Mais à quelque chose malheur est bon, peut-on dire. Pour preuve, le Hamas et le Fatah se sont engagés jeudi à l'«unité» contre le projet israélien, lors d'une rare conférence de presse conjointe entre les deux partis palestiniens rivaux. «Nous mettrons en place tous les mécanismes pour assurer l'unité nationale» contre le projet israélien, a affirmé le secrétaire général du Fatah, Jibril Rajoub, disant vouloir s'exprimer «d'une seule et même voix», lors de cette conférence avec Saleh al-Arouri, cadre du Hamas, qui s'exprimait en visioconférence depuis Beyrouth. Pour l'analyste palestinien Ghassan Khatib, la conférence de presse conjointe est «significative en elle-même, car elle montre l'importance de la question de l'annexion aux yeux de Palestiniens de tendances politiques différentes». Et si le projet israélien a permis aux Palestiniens de s’unir, on ne peut que s'en féliciter. C’est la preuve aussi que quelles que soient leurs divergences, les Palestiniens peuvent les surmonter quand leur existence est menacée. Il faut simplement qu’ils réalisent que leur union est leur force pour imposer leurs revendications, dont la plus élémentaire est celle d’avoir un Etat avec pour capitale El Qods.

Nadia K.