Minurso : L’ONU adopte un budget en hausse pour 2020-21

Ce budget s’affiche en hausse de 1.3 million de dollars à 61,7 millions de dollars en dépit de la réduction de l’enveloppe allouée aux missions de maintien de la paix de l’ONU. Le nouveau budget attribué à la mission, adopté par consensus mardi, a été recommandé par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB). Pour le même exercice, le budget prévoit 57,5 millions de dollars pour financer le fonctionnement de la mission, 3,2 millions de dollars alloués au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, 554.300 dollars accordés à la base de soutien logistique des Nations unies à Brindisi (Italie) et 373,000 dollars au centre régional de gestion à Entebbe (Ouganda). La résolution adoptée cette année se distingue également par le fait qu’elle reconnaît le rôle important des acteurs régionaux et sous-régionaux dans les opérations de maintien de la paix. Elle exhorte, à cet égard, le secrétaire général à approfondir le partenariat, la coopération et la coordination des Nations unies avec les acteurs régionaux et sous-régionaux et de fournir des informations sur ces engagements dans le cadre de ses prochains rapports.

A travers cette résolution, les Etats membres de l’ONU ont pris note avec une «profonde préoccupation» de la menace que fait peser la pandémie de Covid-19 sur la vie, la sécurité et la santé de la population sahraouie et des fonctionnaires des Nations unies affectés à cette Mission et ont reconnu l'importance d'assurer la santé du personnel de maintien de la paix, de maintenir la poursuite de l'exécution des mandats essentiels

Dans cette résolution, l’Assemblée générale demande également au secrétaire général de l’ONU de procéder à une «évaluation comparative des services fournis par les entités en charge des activités de déminage et de partager les résultats dans le cadre de son prochain rapport».

En outre, elle souligne la persistance de l’insuffisance de trésorerie de la Minurso et rappelle aux Etats membres leur «devoir de s’acquitter de leurs obligations financières conformément à la Charte des Nations unies».