Hommage à Youssef Chahine : Un cinéaste contestataire

. L’émission, et c’est tout à son honneur, s’attelle avec compétence à promouvoir l’éducation et la culture cinématographiques auprès du public algérien en veillant à concocter un bon choix de thématiques susceptibles de captiver l’intérêt, de susciter des débats, de fournir des clarifications utiles autour du sujet choisi. Ce dont s’acquittent des invités reconnus dans le domaine des arts et de la culture. Il faut dire que la Télévision algérienne s’est forgé une bonne réputation de média investi de longue date dans sa mission de vulgarisation, de rehaussement du goût du téléspectateur en intégrant dans ses programmes des émissions devenues cultes au fil du temps, à l’image du défunt téléciné-club d’Ahmed Bedjaoui. Cinéthématique perpétue la tradition, au grand bonheur des adeptes du septième art. Dans son numéro de vendredi passé, un hommage est rendu à un géant du cinéma arabe, à un cinéaste de la contestation. C’était aussi une manière d’évoquer un moment tragique dans l’histoire contemporaine du monde arabe. Il s’agit de la défaite de juin 67. Youssef Chahine est un observateur averti des tares de la société égyptienne, de ses convulsions, de ses espoirs. Applaudis ou critiqués, la plupart de ses films ont fait date. Très sommairement, on cite Gare centrale (Bab El Hadid) avec Farid Chawki, Hind Rustom et Youssef Chahine dans une remarquable interprétation du personnage de Kennaoui, un pauvre vagabond boiteux, vendeur de journaux à la criée, qui verse dans la folie dès qu’il voit son vœu avorté de se marier avec Hanouma, une vendeuse ambulante. Dans le choix (El Ikhtiyar), Chahine aborde le gouffre qui sépare la population égyptienne de son élite cairote. En 1958, il tourne Djamila l’Algérienne, un hommage à la militante Djamila Bouhired, et à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Dans La terre, (El Ardh) d’après un scénario d’Abderrahmane Charkawi, Youssef Chahine traite du thème du combat des paysans du Nil contre le féodalisme et le colonialisme étranger. Ce ne sont ici que quelques films témoins de sa longue et riche carrière. Le moineau (El Ousfour) est un de ses films les plus emblématiques. C’est une coproduction algéro-égyptienne, tournée en 1972. Synopsis : un jeune journaliste Youssef Fath El Bab enquête sur les activités d’un bandit notoire, Abou Kheidr, qui bénéficie de complicités au plus haut niveau de l’Etat. Il défie l’autorité gouvernementale. De son côté, Raouf, un capitaine, est chargé d’éliminer Abou Kheidr. De retour au Caire, Raouf loge chez Bahiya, une amie de Youssef. Quelques jours plus tard éclate la fameuse guerre de juin 67. Le sujet est clair : que faisaient, que pensaient les Egyptiens lors de la défaite de juin 1967 ? C’était le premier réalisateur arabe à aborder de front cette défaite. Le Moineau est l’histoire d’une prise de conscience d’un jeune policier, d’un journaliste et d’une jeune fille, avec comme pivot Bahiya, l’ouvrière qui travaille sans répit et que ses camarades tiennent à l’écart. Mais c’est elle qui, dans le grand désarroi de juin 67, devient le catalyseur qui entraînera les jeunes dans les rues du Caire pour empêcher Gamal Abdenasser dedémissionner de son poste de Président. Réalisateur engagé, Youssef Chahine ne cessait de dénoncer les travers de la société égyptienne. Oscillant toujours entre films autobiographiques et réflexion sur son époque, le cinéaste meurt le 27 juillet au Caire. Très controversé à sa sortie, le film connut une distribution erratique dans le monde arabe. Avoir l’occasion de revoir ou de voir un film pareil relève du coup de bol, tant il vrai que depuis belle lurette, la notion de film de qualité a tendance à disparaître de notre paysage. Pour beaucoup de jeunes téléspectateurs, la découverte doit être totale.

M. Bouraib