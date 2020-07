Le projet de raccordement a coûté 18,7 millions de DA au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a précisé M. Baatouche selon qui le coût moyen pour chaque foyer est de 31.191 DA dont 10.000 DA sont versés par le client à la Société de distribution de l'électricité et du gaz à l'Ouest, et ce, par facilité. Le reste est à l'actif du budget de la wilaya, selon la même source.

La wilaya de Mascara a bénéficié, dernièrement, selon le directeur de l’énergie de la wilaya, M. Djamel Bensenoussi, de quatre opérations de raccordement au réseau de gaz naturel financées au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et du budget de wilaya pour un coût global de 974 millions de DA, au profit de 19.957 foyers à travers 69 sites répartis sur 32 communes,

a-t-on fait savoir.