La production céréalière en Afrique pour 2020 devrait augmenter de 1%, bien que des baisses soient attendues dans quelques régions du continent, selon le rapport de la FAO sur les perspectives de récolte et de la situation alimentaire, publié jeudi.

Selon le rapport, alors que les conflits et les chocs climatiques demeurent des facteurs importants, soulignant les niveaux élevés de grave insécurité alimentaire dans les pays nécessitant une aide alimentaire externe, la pandémie du Covid-19 a également provoqué des pertes de revenus. «Malgré ces problèmes, la récolte mondiale de céréales devrait croitre dans toutes les régions, sauf en Europe. La production céréalière en Afrique pour 2020 devrait augmenter de 1%, bien que des baisses soient attendues dans les régions du nord, de l'ouest et du centre du continent», précise la Fao dans son rapport.

Les prévisions de la FAO pour l'ensemble de la production céréalière dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier (LIFDC) pour la saison 2020/21 s'élèvent à 492,7 millions de tonnes, soit 6% au-dessus de la moyenne, marquant ainsi une hausse de la production pour la cinquième année de suite. Néanmoins, les populations augmentent plus vite et le total des importations en provenance des LIFDC est estimé à 73,4 millions de tonnes, soit en hausse de 5% par rapport à l'année précédente, ce qui reflète également des baisses de production dans plusieurs pays.

Le rapport liste 44 pays, dont 34 se situent en Afrique, comme ayant besoin d'une aide alimentaire extérieure. Il s’agit de l'Afghanistan, le Bangladesh, la Birmanie, le Burkina Faso, le Burundi, Cabo Verde, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Corée du Nord, la République Démocratique du Congo, Djibouti, l'Erythrée, l'Eswatini, l'Ethiopie, la Guinée, Haïti, l'Irak, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye et Madagascar. La liste de la Fao comprend également, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigéria, l'Ouganda, le Pakistan, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Syrie, la Tanzanie, le Venezuela, le Yémen, la Zambie et le Zimbabwe.