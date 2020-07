Pour un mandat de trois ans : Le P-DG de Sonelgaz élu à la tête l'association Med-TSO

L'élection a eu lieu lors d'une assemblée générale de l'association tenue le 1er juillet en mode visioconférence en raison des contraintes liées à la pandémie du Covid-19, a précisé la même source. «La confiance placée en la personne de M. Chaher Boulakhras par les dix-neuf membres de l'association composée des principales sociétés d'électricité des pays du bassin méditerranéen, et dont Sonelgaz est membre depuis la création de l'association le 19 avril 2019, démontre une fois de plus la position qu'occupe le Groupe Sonelgaz parmi les opérateurs énergétiques majeurs du pourtour méditerranéen», a ajouté le communiqué. «Cette élection témoigne aussi de l'apport de Sonelgaz au sein de Med-TSO grâce à son expertise et au savoir-faire cumulés tout au long des cinquante années de son existence, notamment en ce qui concerne les efforts entrepris par le Groupe pour le développement économique et social de notre pays, offrant à l'Algérie une place de choix en matière d'accès à l'énergie», a-t-on également souligné.

M. Boulakhras a déclaré, suite à son élection, que «Med-TSO doit travailler pour devenir une organisation professionnelle et stratégique pour toutes les questions relatives aux systèmes électriques méditerranéens». Le P-dg de Sonelgaz a appelé, en outre, à promouvoir «l'intégration du système électrique et énergétique méditerranéen de manière efficace et efficiente», a conclu le communiqué.