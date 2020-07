Mohamed Achir, économiste, à propos du report de la mise œuvre de la Zlecaf

Prévue pour le 1er juillet 2020, la mise en œuvre effective de la Zlecaf est retardée au 1er janvier 2021 à cause du coronavirus. À contrario de certaines assertions selon lesquelles ce report forcé est synonyme d’une aggravation de la situation pour les pays du Continent, le directeur de la division de l’intégration régionale et du commerce, à la Commission économique pour l’Afrique (CEA), M. Stephen Karingi, estime que le retard du report de la Zlecaf est une opportunité.

Elle est propice à une réflexion créative sur la façon dont cet accord peut être reconfiguré. Et ce, pour refléter les nouvelles réalités et les risques du XXIe siècle. À ce sujet, Mohamed Achir, économiste, joint par nos soins, affirme que ce report intervient dans un contexte de crise économique et sanitaire provoquée par le Covid-19. Pour lui, «la contraction des PIB ne sera pas sans des effets négatifs sur les échanges commerciaux dans le monde et dans la région intra-afrique». Pour l’Algérie, ce report sera synonyme, selon le Dr. Achir, «de débouchés très intéressants pour nos PME et une opportunité de mieux se préparer en ciblant les marchés à pénétrer». En effet, l’heure est à la nécessité de maintenir l’élan et l’ambition de la Zlecaf pour permettre à l’Afrique de récupérer et de renforcer sa résilience à long terme. Une chose est sûre : le lancement de la Zlecaf, dont l’Algérie a ratifié l’Accord à la mi-décembre 2019, constitue une étape cruciale pour le renforcement de la coopération et des échanges entre les Etats africains qui recèlent d'importantes potentialités dans plusieurs domaines, notamment des ressources naturelles, agricoles et minières.

L'entrée en vigueur de cet accord affranchira les Etats africains de leur dépendance en matière d'extraction des matières premières et favorisera le commerce interafricain. La ratification dudit accord permettra aux Etats concernés de bénéficier de l'élimination progressive des barrières tarifaires sur une période de cinq ans après son entrée en vigueur. A travers son adhésion, l’Algérie réaffirme sa détermination à promouvoir et à développer les relations économiques et les échanges commerciaux entre les pays africains. La Zlecaf, rappelle-t-on, est entrée en vigueur depuis le 30 mai 2019. Son objectif est d’établir un cadre global et multilatéralement bénéfique pour les relations commerciales entre les Etats membres de l’Union africaine de manière à améliorer la compétitivité des entreprises (en fonction de la réduction des coûts des transactions commerciales), de même qu’à promouvoir la transformation économique et sociale pour réaliser la croissance globale, l’industrialisation et le développement durable. Notons que la Zlecaf réunit 54 des 55 pays africains ( manque l’Érythrée qui n’a pas signé l’accord), soit 1,2 milliard d’habitants et un PIB cumulé de 2.500 milliards de dollars, l’équivalent du PIB de la France. Soit le plus grand marché commun du monde en matière d’habitants.

Mais en termes de performances, le commerce intra-africain ne représente que 15% des échanges totaux du continent, contre 70% pour l’Union européenne. Déterminés à aller de l’avant, les différents pays misent sur une une intégration dans une véritable union douanière continentale qui sera discutée à l’avenir. L’objectif des négociations de la Zlecaf consiste en la disparition des taxes douanières pour 97% des produits d’ici 15 ans, avec une application graduelle pour les pays les moins développés. À cette suppression des droits de douane qui, seule, ne suffira pas, le FMI ainsi que nombre d’experts internationaux relèvent l’impératif de s’attaquer aux nombreux obstacles non tarifaires comme la médiocrité des infrastructures de transport, de logistique, de communication et l’harmonisation des systèmes de paiement.

