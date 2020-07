Étude sur LA gouvernance budgétaire : indicateurs positifs

Face à une contraction de ses ressources -par conséquent à un affaiblissement de ses capacités financières , cet aspect se pose, en effet, avec plus d’insistance.

La nouvelle loi organique relative aux lois de finances est censée inaugurer, dans ce sens, le processus de réforme budgétaire par de profonds changements et transformations dans les processus de gestion et de contrôle de l’argent public sur la base d’outils et procédures orientés vers l’objectif de résultats. Dans cette optique, une étude menée par les universitaires, Ghazazi Imad et Bouchaoui Mourad, sur «la gouvernance du budget public en Algérie à la lumière des dispositions de la nouvelle loi organique n°18/15 relative aux lois de finances» a révélé qu'il existe des indicateurs positifs pour la gouvernance budgétaire générale. Et ce, à travers cette démarche qui vise à renforcer les principes de responsabilité et à contribuer à l'introduction d'un nouveau modèle dans la conduite des budgets, lié aux concepts de performance et à la mesure des résultats en fonction des indicateurs de performance». L’étude en question est motivée par la recherche de «l'étendue des principes de bonne gouvernance appliqués au budget général de l'Etat en Algérie à travers la loi organique n°18-15 relative aux lois de finances, en se concentrant sur le diagnostic de la réalité de la gouvernance et son rôle dans la gestion du budget général de l'État», expliquent-ils. Ce changement dans le procédé de gestion «va au-delà de la gouvernance budgétaire, en améliorant la gestion des dépenses publiques, en renforçant le rôle du Parlement en matière de contrôle et en plaçant les finances publiques dans une perspective de planification ciblée.

Un modèle structuré car basé sur les finalités des politiques publiques, et régi par le principe du résultat». En fait, «l'objectif principal de la modernisation du système budgétaire en Algérie consiste à stimuler le développement sur de nouvelles bases en mettant en place les conditions d’un climat de sécurité», affirment les auteurs de l’étude. Dans ce contexte, «le cadre de dépenses à moyen terme est un outil de planification financière au niveau macro-économique, dont la finalité est d'assurer la pérennité des politiques budgétaires sur la base d'une connaissance préalable des ressources disponibles, des priorités et besoins financiers du gouvernement, ce qui permet de quantifier les ressources mobilisables, en plus de la mise en place d'un système d'allocation des ressources conforme aux priorités établies», indiquent les deux universitaires. L’importance de la gouvernance budgétaire se justifie par le fait qu’il s’agit de «l'outil le plus important pour atteindre les objectifs de développement durable, rationaliser les dépenses et protéger les ressources financières disponibles de l'État», conclue l’étude.

D. Akila