Un ‘‘webinar’’ animé par des spécialistes : La finance islamique en Algérie au centre des débats

Dans son intervention, le PDG d’Al Salam Bank, Nasser Haider, un des animateurs de cette visioconférence, a présenté l’état des lieux du secteur bancaire. Il a souligné que le marché de la finance islamique en Algérie est en gestation dans sa forme structurée qui remonte au début des années 1990. Ce qui démontre, dira-t-il, que ce créneau est «très porteur et peut s’adapter» au contexte socio-économique algérien.

Pour Nasser Haider, cette expérience nouvelle a connu un début « assez difficile » dans la mesure où les opérateurs économiques et l’environnement institutionnel n’ont pas été convaincus du bien-fondé de ces pratiques. «Néanmoins, au fil des années, l’expérience a prouvé qu’il y avait réellement une demande sociologique sur le produit compte tenu que de nombreux algériens restent sceptiques par rapport aux pratiques bancaires classiques de riba (intérêts)». « Cette alternative, portée par Al Baraka et ensuite Al Salam Bank, avec des guichets qui sont en train de se développer au niveau des banques conventionnelles, a suscité un grand engouement de la part des ménages et même des entreprises», déclare-t-il.

Il soutient que la réussite de ce modèle a encouragé les pouvoirs publics à inciter les acteurs conventionnels de la banque à se lancer dans ce créneau et de proposer de nouveaux produits aux citoyens et aux opérateurs économiques.

Actuellement, il existe deux banques fonctionnant totalement sur les préceptes de la finance islamique, Al Salam Bank et Al Baraka Bank, avec deux guichets au niveau de la Trust Bank et du Housing Bank. Le conférencier révèle que la part de marché des banques islamiques ne dépasse guère 2%, notant que le marché banquier est détenu à hauteur de 87 % par les six banques publiques. «Notre part reste vraiment minime et ne dépasse pas 13%, ce qui ne reflète nullement le potentiel réel de ces banques», relève-t-il. «La finance islamique qui connaît ces dernières années une bonne dynamique enregistre un taux de croissance à deux chiffres et va engranger de nouvelles parts de marché», prédit Haider.

Abordant la situation du marché des assurances en Algérie, le DG de Trust Assurances et Réassurances Algérie, Abdelhakim Hadjou, souligne que le marché des assurances dépend fortement de celui des finances et assure que la bonne santé des finances est synonyme de la bonne santé des assurances. «Aujourd’hui, la concurrence est bien installée et le consommateur a un large éventail de choix. Mais pour ce qui est de l’assurance islamique, il n’existe qu’un seul établissement qui propose des produits islamiques», fait-il remarquer.

Dans le monde arabe, le marché algérien est classé très loin par rapport à ses potentialités. Le marché algérien ne draine que 145 milliards de DA en chiffre d’affaires disputé par 23 compagnies d’assurances. Tous ces acteurs s’accordent à dire qu’il y a un grand potentiel dans ce marché. «Une partie des compagnies d’assurances vise les grandes entreprises alors que le gros du marché est le particulier et les commerces du détail avec des petits contrats d’assurance. Le taux de pénétration du marché d’assurance en Algérie atteint à peine 0,8% alors qu’en Tunisie, il s’élève à 2%, ce qui démontre le problème n’est pas dans le taux de pénétration mais dans le développement des affaires», explique Hadjou. Il estime que la finance islamique est un «atout de plus pour proposer de nouveaux produits et attirer d’autres consommateurs».

Assurance islamique et Bourse d’Alger

Troisième et dernier animateur, le DG de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, mettra en avant le rôle en matière de financement de l’économie algérienne et juge impératif de repenser l’ensemble du système de financement, notamment avec la crise économique et sanitaire. «En clair, il faut réfléchir à un système de croissance post-Covid-19», préconise-t-il. Dans le contexte actuel, et vu la situation difficile que traverse l’Algérie, aggravée par la crise sanitaire, il dira que les autorités sont interpellées pour trouver des solutions rapides et efficaces afin de relancer notre économie. Il soutient que la bourse doit être l’un des acteurs du financement de l’économie. «Avec la chute des cours du pétrole, la pression est très forte sur les banquiers qui doivent redoubler d’efforts pour soutenir la croissance», avance-t-il. Et d’ajouter : «A la Bourse d’Alger, nous essayons d’aller vers un nouveau modèle de financement qui s’articule autour d’une ouverture d’autres sources nouvelles de financement. Car la bourse c’est d’abord des fonds d’investissements, des intermédiaires et des conseillers qui doivent accompagner des chefs d’entreprises sachant qu’aujourd’hui, la culture boursière est absente chez les patrons d’entreprises». Selon Benmouhoub, la bourse d’Alger doit proposer plus de produits pour «attirer les chefs d’entreprises et intéresser les investisseurs et actionnaires». Car, dit-il, actuellement le choix n’est pas vraiment varié. «Le marché informel, qui brasse des milliards, est un véritable fardeau pour toute l’économie nationale. Nous devons réfléchir aux meilleurs moyens pour pouvoir récupérer tout cet argent», plaide-t-il.

