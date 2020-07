La Finance Islamique : Les éléments de base

Une des contraintes majeures qui semble aujourd’hui se dessiner concernant la compréhension de l’essence et de l’utilité de la finance islamique (en dehors de la simple satisfaction des besoins de financement) par nos concitoyens est certainement celle due au fait que dans pratiquement toutes les émissions et articles consacrés au sujet, cette dernière n’est abordée très souvent que de façon exclusivement «technique», ce qui pourrait à la fin pousser un grand nombre de «non-initiés» à se désintéresser du sujet s’ils n’ont pas besoin pour le moment d’un financement islamique.

Nous allons dons essayer dans cette modeste contribution de «rapprocher» le concept de finance islamique du plus grand nombre, en vue d’être enfin sûrs qu’il soit bien compris, mais surtout jugé/considéré pour ce qu’il est vraiment.

Généralités :

La jurisprudence islamique (autrement dit le fiqh islamique) est l'interprétation temporelle des règles de la Charia. Elle traite de manière directe tous les aspects de la vie du musulman et se divise en deux principaux domaines :

1-Le domaine des pratiques cultuelles

«al-ibada» : qui concerne les relations entre l'homme et Son Créateur.

2-Le domaine relationnel «al-muâmalat»: domaine qui régit les rapports entre les individus sur le plan familial, économique et judiciaire.

Parmi les thèmes que l’on retrouve dans les livres de jurisprudence, au chapitre relationnel figurent les transactions/échanges. La Charia ayant fixé les grands principes relatifs aux transactions, les jurisconsultes ont abondamment développé ce thème.

1- Les transactions/échanges en Islam :

Lorsque l’on parle de transactions en Islam, on distingue deux types d’échanges, selon le but et la finalité de la transaction :

1-1-Les échanges à but commercial à travers lesquels les individus recherchent le profit, l’acquisition et autres. Il est alors question ici de règles strictes et claires, régissant les contrats commerciaux tels que l’achat et la vente, les contrats de location, etc.

Les conventions sociétaires (commerciales) et tout ce que l’on y assimile, sont aussi soumis à ces règles strictes et claires (ainsi qu’à d’autres) lors de leurs activités à but «lucratif».

Nos concitoyens connaissent aujourd’hui, tous ou presque, ces contrats commerciaux/conventions sociétaires (commerciales), et énormément les pratiquent, parfois régulièrement. Mais qu’en est-il de la «conformité» de ces pratiques avec les recommandations de l’Islam quant au fait que l’argent d’un bon musulman doit être investi /gagné licitement et dépensé dans des choses tout aussi licites/utiles ?

C’est aussi cette partie des «transactions» qui est aujourd’hui «le cœur» de l’activité des banques et fenêtres islamiques.

1-2-Les échanges à but non lucratif qui concernent les transactions, dont l’objectif pour les acteurs reste soit la bienfaisance, tel que le prêt de choses fongibles, soit le règlement de situations de litiges/indivisions, accord amiable «solh», partage «kisma» (entre associés, entres héritiers, etc.)

Il existe aussi une catégorie d’actes aux objectifs non lucratifs, et qui est celle des «donations/cessions sans contrepartie» qui, soit, transfère la propriété, tels que le don, le testament et le waqf, soit n’autorise que la jouissance/mise à disposition (momentanée) mais sans transfert de propriété du bien objet de l’acte, tel que le prêt d’usage.

Quant aux «dépôts», ils n’autorisent ni l’utilisation du dépôt par le dépositaire, encore moins le transfert de la propriété.

Nos concitoyens connaissent aussi aujourd’hui, tous ou presque, cette autre partie des échanges et énormément les pratiquent.

Remarque :

Parmi les échanges à but non lucratif qui existent figure le « prêt » qui très souvent sort de sa raison d’être (la bienfaisance) pour devenir un moyen de gagner de l’argent. C’est dans cette «déviance» qu’entre aussi la notion de «riba/l’usure».

On se contentera donc dans cette modeste contribution de ne parler que de la partie de la finance islamique qui traite des transactions et échanges à but commercial, pour ne pas trop sortir du sujet de la «la finance islamique», telle que pratiquement tout le monde ici en Algérie l’a comprise.

Quant à la finance islamique philanthropique (zakat et waqf principalement), cette dernière fera peut être l’objet d’un prochain

article dédié.

Contexte et présentation :

Les turbulences financières que le monde vit périodiquement sont de nature systémique. Elles contribuent à fragiliser dangereusement les assises du système socio-économique qui domine aujourd’hui le monde (basé sur la liberté politique et économique), et à provoqué de graves crises, en particulier des crises économiques.

Une crise économique peut voir son étendue sectorielle, temporelle et géographique varier d'un seul secteur, d'une seule région, pour une brève période, à l'ensemble de l'économie mondiale, pendant plusieurs années, et accompagnée le plus souvent de terribles répercussions, en particulier sur la valeur du capital et le niveau des salaires, provoquant au passage des faillites et du chômage, ainsi qu’une aggravation des tensions sociales et politiques.

Face à ce genre de situation critique, la finance islamique, qui s’est démarquée par sa résistance à la crise de 2008, semble être aujourd’hui, aux yeux de plus en plus de spécialistes, une crédible alternative au système actuel (c’est-à-dire occidental) en banqueroute et frappé de faillite morale.

La finance islamique «contemporaine» est une finance qui, comparativement à son homologue conventionnel, est encore toute jeune. En se penchant sur son substrat, on s’aperçoit qu’il est relativement simple ; absence d’usure, d’aléas et d’injustice, partage des profits et des pertes, et enfin interdiction d’évoluer dans certains secteurs considérés comme illicites.

Bien qu’elle soit encore assez jeune, cette finance alternative concurrence aujourd’hui son homologue conventionnel sur tous les terrains : les domaines bancaires et de la micro- finance, les marchés des capitaux, les assurances ainsi que les innovations financières les plus récentes.

La finance islamique connait aujourd’hui, et de part le monde, une importante croissance, et cela non seulement dans les pays musulmans, mais également dans presque tous les autres pays à travers le monde où elle s’est implantée.

En Algérie, la finance islamique existe depuis 1991, avec la naissance d’Al-Baraka banque.

1- Naissance de la finance islamique contemporaine :

Historiquement, l’apparition de la finance islamique a eu lieu avec l’avènement de

l’Islam il y a quatorze siècles. Aux premiers temps de l’Islam, une des formes de financement les plus couramment utilisées consistait à associer un apporteur de capital à un entrepreneur : une personne aisée finançait ainsi une opération menée par un entrepreneur et partageait avec lui les profits.

Selon des chercheurs, les modes de financement islamique participatif (moucharaka et moudaraba principalement) pouvaient mobiliser l'ensemble du réservoir des ressources monétaires du monde médiéval musulman pour financer son économie dans son ensemble.

Les principes théoriques de la finance islamique moderne ont, quant à eux, une histoire relativement récente. Ils ont été formulés en grande partie à partir des années 1940, bien que selon certains chercheurs, une première tentative de création d’une banque islamique a bel et bien existé ici en Algérie, au début du XXe siècle, ainsi qu’un ouvrage traitant de l’économie en Islam édité en 1904 par deux savants algériens (Chouyoukh Al Mejaoui et Brihmate).

La finance islamique au sein des institutions bancaires modernes est par contre apparue dans les années 1960 en Égypte et en Asie du sud-est.

La finance islamique est avant tout une finance éthique. Elle privilégie un système de valeurs bâti sur la nécessité d’éviter ce qui est interdit (car nuisible à la vie), sur un équilibre entre l’intérêt personnel et l’intérêt public, mais aussi sur les valeurs de l’équité, de la transparence et de la justice. Ces valeurs étant d’ailleurs universelles et reconnues par les trois religions monothéistes (Islam, Christianisme et Judaïsme), ainsi que par tout être humain doué d’un sens moral (même lorsque ce dernier peut être athée ou bien agnostique).

C’est l’aspect éthique de la finance islamique, laquelle s’appuie sur des principes inspirés des valeurs universelles, qui ne font pas d’elle une finance communautaire.

«La finance islamique prône l’égalité entre le prêteur et l’emprunteur, l’importance du client et de l’économie réelle au détriment de la spéculation, c’est une finance rassurante. La Finance Islamique est rassurante car elle nous rappelle les origines du système bancaire, où le client passait avant le profit. Les premiers théoriciens économiques, qui étaient pour la plupart chrétiens avaient aussi les mêmes valeurs. Des valeurs que nous avons perdues de vue ces derniers temps.» Eleanor de Rosmorduc de Luxembourg for finance (LFF).

En Occident, un des effets de la crise financière de 2007-2008 fut une exigence accrue en termes de responsabilité de la part des banques (et bien entendu de tous les acteurs du monde de la finance spéculative). Dans ce cadre, plusieurs formes de finance ont souhaité répondre à cette exigence de responsabilité. Ainsi, la finance dite «éthique», dont la finance islamique est un des principaux compartiments, est une forme en plein essor dans ces pays.

L’économie et la finance éthique n’ont bien entendu pas attendu 2008 pour mettre en évidence ces valeurs. Plusieurs courants de pensée, issus des pays les plus divers et depuis bien longtemps, ont souligné que la recherche du profit ne devait pas négliger le respect de valeurs.

Cette vision des choses a juste repris de l’importance ces dernières décennies.

C’est donc dans ce courant que l’on peut placer la finance islamique du fait du caractère fondamentalement moral des principes qu’elle impose au droit, à l’économie et à la finance. La finance islamique peut donc être considérée comme un compartiment de la finance éthique car elle se caractérise, avant tout, par une dimension morale et socialement responsable. Elle peut alors répondre à des besoins qui vont au-delà du financement.

2 - Quelques-uns des acteurs les plus importants de la finance islamique mondiale :

• La Banque islamique de développement

La Banque islamique de développement «BID» a officiellement débuté ses activités en 1975 et est basée à Djeddah (en Arabie Saoudite). Elle compte aujourd’hui 57 pays membres, qui doivent obligatoirement appartenir à l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), verser une contribution au capital de la banque et s’engager à accepter les modalités que son Conseil d’administration peut établir.

La Banque islamique de développement a comme objet de favoriser le développement économique et le progrès social des pays membres et des communautés musulmanes, conformément aux principes de la Charia.

Elle peut par exemple participer au capital- risque, ou bien consentir des prêts à des projets productifs, et peut accorder une assistance financière au développement économique et social des pays membres. Elle est aussi autorisée à accepter des dépôts et à mobiliser des ressources financières dans le respect des principes de la Charia .

• Le groupe Dallah al-Baraka

Fondé en 1982 par l’homme d’affaires saoudien, Cheikh Salah Abdallah Kamal (décédé cette année), le groupe Dallah al-Baraka est aujourd’hui le deuxième plus grand réseau international d’institutions financières islamiques. Le groupe, dont le siège est à Djeddah (Arabie Saoudite), a développé une stratégie active d’implantation internationale, essentiellement à travers la constitution de filiales et la prise de participation dans des structures déjà existantes.

• Dar al-Maal al-Islami

Dar al-Maal al-Islami Trust, fondée en Suisse en 1981 par l’un des principaux promoteurs de la finance islamique, l’émir saoudien Mohammed al-Faycal al-Saud, est une institution financière islamique de premier plan, avec des filiales sur quatre continents et plus de 1.400 employés. Ses actifs sous gestion sont évalués aujourd’hui à plus de 3,6 milliards de dollars.

• Cadre et organismes de réglementation :

Depuis quelques années, les efforts pour la normalisation, la réglementation et le contrôle des institutions islamiques se sont intensifiés, et grâce au rôle joué par la Banque islamique de développement (BID), plusieurs normes et procédures internationalement acceptables ont été élaborés et participent au renforcement de l’architecture de l’industrie. Il existe également, aujourd’hui, plusieurs autres institutions islamiques internationales qui œuvrent à la définition des normes financières conformes à la Charia et à leur harmonisation entre les différents pays.

Les plus influentes sont :

-L'Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI),

-Le Conseil islamique des services financiers (IFSB),

- Le marché financier islamique international (IIFM),

- Le Centre de gestion des liquidités et l’Agence de notation islamique internationale (IIRA).

3 - L’expansion de la finance islamique à travers le monde :

La finance islamique ne s’adresse pas uniquement au plus de 1,5 milliard de musulmans qui vivent aujourd’hui à travers le monde. Plusieurs pays s’y intéressent car elle présente des caractéristiques intéressantes en matière de transparence et de régulation bancaire.

Ces dernières années, le secteur de la finance islamique s’est très rapidement développé. Le développement fulgurant de cette industrie, ainsi que l’influence qu’elle exerce sur le marché de la finance de façon générale, sont aujourd’hui largement reconnus et salués, y compris par la Banque mondiale et le FMI.

Les banques et autres guichets islamiques sont maintenant présents dans plus de 75 pays. La multiplication des institutions financières islamiques à travers le monde, ainsi que le nombre croissant d’établissements bancaires conventionnels qui offrent aujourd’hui des solutions de financement Charia compatibles, confirment ce succès, sans compter les offres de formation en finance islamique proposées un peu partout à travers le monde, y compris, par les plus prestigieuses universités occidentales (Harvard, Paris Dauphine, etc.)

L’industrie de la finance islamique évolue à un rythme de 15 à 20% par an et globalement aujourd’hui, ses actifs sont estimés à plus de 2.200 milliards de $ US par les spécialistes. Le marché des Sukuk est aujourd’hui estimé à près de 600 milliards $ US avec la Malaisie comme principale émettrice.

Plus de 40 millions de personnes dans le monde sont actuellement clientes d'une banque islamique.

4 - Les principes fondamentaux de la finance islamique :

Comme on l’avait souligné dans notre introduction, la jurisprudence islamique s'articule autour de deux principaux domaines :

- Le domaine des pratiques cultuelles

«al-ibadat» ;

- Le domaine relationnel «al-muamalat».

Les principes fondamentaux de la finance islamique, qu’on évoquera ici, concerneront donc en premier lieu les transactions/échanges (qui se situent au chapitre relationnel) et en particulier les échanges à but commercial, à travers lesquels les acteurs recherchent le profit ou l’acquisition, que ça soit des individus, ou bien les conventions sociétaires (commerciales) et tout ce que l’on y assimile, lorsque ces dernières recherchent aussi cela.

• Les échanges commerciaux en Islam :

Lors de ses comportements commerciaux, le musulman est tenu de respecter un certain nombre de principes de base qui découlent entre autres des grands principes islamiques qui prônent la justice, l'équité, la transparence et le consentement mutuel des contractants.

La règle principale concernant toutes les opérations commerciales telles que la vente, l’achat, la location et autres transactions qui ont lieu entre les individus et dont ils ont besoin est que cela est permis (autorisé).

En se basant sur ce principe essentiel (celui du principe licite), on peut dire que toutes les ventes (de biens ou de services) sont permises en Islam, à l’exception de celles portant sur des choses qui sont interdites en raison de leur nature ou du mode d’acquisition de la contrepartie (comportant du riba par exemple, du gharar «aléas», etc.)

Cela -le principe général de permission- est quelque part «logique» car l’Islam a toujours encouragé le commerce et l’entrepreneuriat, ainsi que le travail, pourvu qu’ils soient productifs et utiles aux autres.

• Ce qui est interdit (de façon absolue) :

Ce sont les choses que la Charia a prohibé pour elles-mêmes, et qu’il est interdit de vendre, d’acheter, de louer ou tout simplement d’avoir en sa possession. On ne peut pas non plus participer à leur production et à leur diffusion auprès des gens.

Exemples de ce que l’Islam a rendu interdit en soi (de façon absolue) :

• Le porc ;

• Les boissons enivrantes et alcoolisées ;

•Les drogues et tout produit toxique pour le corps ;

•Les outils diffusant la dépravation au sein de la population.

En résumé, tout ce qui est nuisible/pas indispensable à la vie.

• Ce qui est interdit en raison de son mode d’acquisition :

Il s’agit d’un bien qui, en soi, est licite, mais qui devient illicite pour son acquéreur à cause de la façon utilisée pour son acquisition et qui est préjudiciable à son vis-à-vis et/ou à la société. Pour cette raison, il devient interdit.

C’est en ce sens que les savants de l’Islam mentionnent que l’interdiction de certaines ventes revient essentiellement à trois causes :

• L’intérêt/l’usure «ar-riba»

• Le caractère aléatoire (hasardeux) et inconnu (mal défini, imprécis) de la transaction autrement dit «al-gharar»

• L’injustice (sous toutes ses formes ; usurpation, fraude, escroquerie, etc) «al-dholm»

• Autre règle importante :

Il est interdit de tirer bénéfice de ce dont on ne supporte pas le risque d’une perte éventuelle : autrement dit «ghunm bil ghurm». Ce sont donc ceux-là les principes fondamentaux de la finance islamique lors des échanges à but commercial, en Islam, mais aussi aujourd’hui, au sein des banques et guichets islamiques qui offrent des produits bancaires conformes à la Charia.

Rappel : Un bénéfice ne se mérite en Islam que d’une de ces 03 façons : il doit y avoir obligatoirement «une prise de participation», dans la transaction, soit en capital, soit en travail, ou bien encore en «garantie», ce qui engendre ainsi une participation à la prise de risque (dans le cas d’une «participation» en capital, ou en «garantie»), ou bien une «participation par l’effort» (dans le cas d’une «participation par le travail), et donc :

- un droit de partage des résultats des transactions commerciales, dans le cas par exemple d’une convention sociétaire (commerciale), avec partage des pertes éventuelles ;

- une rémunération dans le cas d’un travail accompli ;

- la totalité des gains dans le cas d’un emprunt d’argent, argent investi par l’emprunteur (et dont il «garantit» le remboursement au préteur) et qui a engendré des bénéfices.

Remarque :

Une autre «présentation» des principes fondamentaux de la finance islamique (utilisée par beaucoup d’experts aujourd’hui) :

La finance islamique est fondée sur 5 piliers :

1. Pas d’intérêt ou d’usure

2. Pas de spéculations ou jeux de hasard ;

3. Pas d’objets illicites ;

4. Obligation de partage des profits et des pertes ;

5. Asset backing (adossement obligatoire à un actif tangible)

Cette deuxième présentation de la finance islamique est une présentation qu’on pourrait qualifier «d’occidentale», c’est à dire plutôt centrée sur la «technique». De plus, elle ne cerne malheureusement pas l’ensemble de cette finance selon les principes de l’Islam.

Beaucoup de personnes aujourd’hui (en Algérie et ailleurs) apprennent et comprennent la finance islamique (et ses principes) de cette façon, -et la transmettent aux autres ainsi. Cela est très bien lorsqu’on a en face de soi des personnes désireuses de connaitre rapidement et succinctement les principes de cette finance alternative, en particulier concernant son «application» au sein d’institutions bancaires et financières désireuses d’offrir leurs produits bancaires et financiers.

Par contre, cette «approche occidentale, trop technique» de la finance islamique est loin d’être en «adéquation» avec la façon (toute simple) dont nos concitoyens perçoivent/vivent au quotidien les questions relatives au commerce et à l’argent.

De ce fait, il est vraiment indispensable d’avoir aussi aujourd’hui dans notre pays, notre propre finance islamique, autrement dit une finance islamique «à l’algérienne».

M. Yacine BOUDIB