17 terroristes neutralisés durant le premier semestre (MDN)

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, (50) éléments de soutiens aux groupes terroristes, et (03) personnes ayant tenté de rallier les groupes terroristes ont été arrêtés.

Les opérations menées par les différents détachements de l'ANP ont permis, durant la même période "la découverte et la destruction de (153) casemates, (235) bombes artisanales, (23) mines, plus de (112) kg d'explosifs, 417,43 kg de produits chimiques et (37) bâtons de dynamites, a fait savoir la même source.

Dans le même contexte, les détachements de l'ANP ont récupéré une mitraillette de types RPK, 22 kalachnikov, (80) fusils de chasses, un fusil à lunette, un fusil à pompe, (15) pistolets automatiques, (53) chargeurs, (14) obus, (9700) capsules et (28872) balles de différents calibres.

Pour ce qui est du trafic de drogue, le bilan de la même période a fait état de l'arrestation de (427) narcotrafiquants, outre la saisie de (349,32) quintaux de kif traité, (5,43) kg de cocaïne et (793018) comprimés psychotropes.

S'agissant de la lutte contre le crime organisé, les détachements de l'ANP ont arrêté durant le premier semestre de l'année en cours, (2299) personnes et saisi des matériels utilisés dans les opérations illégales d'orpaillage dont (908) groupes électrogènes, (653) marteaux piqueurs, (30) concasseurs, (05) engins de forage, (99) détecteurs de métaux, (534) véhicules de différents types, (922) sacs de mélange or et pierres outre (1.35) tonnes du même mélange.

Les éléments de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de (715.049) litres de carburant, près de (1.900) tonnes de produits alimentaires, (66.000) litres d'huile de table et (183.580) unités de détergents.

Deux réseaux constitués de (11) personnes s'adonnant au trafique de pièces archéologiques ont été également démantelés durant la même période.

Quant à la lutte contre la migration clandestine, les forces de l'ANP ont arrêté (1681) migrants clandestins de plusieurs nationalités et déjoué (1723) tentatives d'émigration illicite outre la sauvetage de (25) individus au large et le repêchage de (08) corps sans vie.