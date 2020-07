Commentaire : La Jeunesse, fierté de l’Algérie nouvelle

Le 5 juillet 1962, date de la proclamation de l’indépendance est une date gravée en lettre d’or dans l’histoire de l’Algérie. Une indépendance arrachée au prix de sacrifices après plusieurs années de colonisation avec une lutte héroïque menée par l’ALN, ce qui a permis à l’Algérie de recouvrer sa souveraineté et son indépendance et de s'engager sur le chemin d'une véritable République démocratique et populaire.

PUBLIE LE : 02-07-2020 | 0:00