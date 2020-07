Opération de l’ANP à Béchar : Plus de 4 quintaux de kif traité saisis

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, a arrêté, le 30 juin 2020 près de Béni Abbès, dans la wilaya de Béchar (3e Région militaire), deux (02) narcotrafiquants à bord de deux véhicules tout-terrain chargés d'une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre quintaux et 9,2 kilogrammes», précise la même source.

Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP «a saisi, en coordination avec les services des Douanes à Tlemcen (2e RM), deux narcotrafiquants et saisi 48,5 kilogrammes de kif traité, 2 camions et 1 véhicule touristique», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 6.997 comprimés psychotropes détenus par deux narcotrafiquants à El-Oued (4e RM)».

Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a saisi, à Tamanrasset (6e RM), 3 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite», tandis que des Garde-côtes «ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 26 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, à Annaba (5e RM) et Béni Saf (2e RM).

De même, 43 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et Tlemcen», ajoute le communiqué.