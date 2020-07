Cérémonie au Musée central de l’armée : Fidélité au serment de novembre

Le général major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'ANP, a indiqué que la rencontre a pour objectif de célébrer le recouvrement de la souveraineté nationale grâce aux chouhada qui ont consenti au sacrifice suprême pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Il a affirmé que l’indépendance, arrachée de haute lutte, est le fruit de 132 ans de résistance et de lutte acharnée contre le colonisateur.

«Le peuple s’est levé comme un seul homme pour mettre fin à cette longue nuit, en criant haut et fort qu’il n’y a d’autre alternative que l’indépendance», ajoute-t-il avant de conclure en appelant les générations montantes à rester fidèles au serment de Novembre.

Le professeur d’histoire contemporaine à l’université Mohamed-Boudiaf de M'sila, Boudherba Amar, a présenté un exposé intitulé «Du 5 juillet 1830 au 5 juillet 1962».

Il insiste sur le fait que la transmission de la mémoire est un devoir. Revenant sur la chute de la Régence d’Alger, il a soutenu que le 5 juillet 1830 marque la volonté d’une France et d’un monde chrétien qui a voulu imposer sa domination.

«La papauté avait apporté son soutien à la campagne de colonisation française», a-t-il noté affirmant que le dey Hussein s’est rendu pour éviter le massacre de la population et la destruction de la ville et de ses lieux de culte. «Or la France coloniale a menti et a tout détruit en subtilisant l’équivalent de 55 millions au Trésor public situé à la Casbah», poursuit-il avant d’indiquer que le peuple n’était pas soumis. Il cite à cet égard les révoltes des Zaatcha à Ahmed El Bey en passant par celle de Cheikh Bouamama et de Lalla Fatma N'soumer.

Mettant également à profit cette opportunité, le professeur Boudherba a insisté sur l’importance du 8 mai 1945 comme tournant décisif qui a mené à la glorieuse Révolution de Novembre 1954, via la création, dans un premier temps, de l’Organisation Spéciale.

«Le déclenchement de la guerre de Libération nationale, le 1er novembre est le fruit de toutes les précédentes résistances. Le FLN et l’ALN ont fait le bilan de ce qui n’a pas fonctionné lors des précédents épisodes révolutionnaires», conclut-il. De son côté le moudjahid Maamar Madane a exhorté la jeunesse à tout donner pour la patrie et à s’inscrire sur les pas des générations passées. «Nous avons tout donné pour sauver notre pays du colon qui voulait détruire notre identité et nos valeurs», souligne-t-il.

Un documentaire produit par l’Etablissement militaire de production audiovisuelle a été diffusé pour évoquer la stratégie révolutionnaire menée par l’ALN.

Le documentaire a mis en relief l’importance de l’action diplomatique du FLN pour le droit à l’autodétermination.

Le général major, Boualem Madi a procédé à l’inauguration de l’aile dédiée au Groupe des 22.

Sami Kaïdi