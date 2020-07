Batna : Sortie de 7 promotions à l’école supérieure de l’arme blindée

Ces promotions, baptisées du nom du chahid Essadek El Mehrat sont la 1re promotion de sous-officiers d’aptitude militaire professionnelle 2e degré, la 10e d’officiers d’application spécialité reconnaissance, la 24e d’officiers session d’application spécialité des blindés, la 26e de sous-officiers d’aptitude militaire professionnelle 2e degré, la 35e promotion de sous-officiers de certificat militaire professionnel 2e degré, la 48e de sous-officiers d’aptitude militaire professionnelle 1er degré et la 56e d’officiers session maîtrise.

Le commandant de l’école, le général major Mohamed Omar, a affirmé dans son allocution que les promotions sortantes ont suivi une formation militaire scientifique, théorique et pratique adaptée aux plus modernes méthodes pédagogiques et aux changements opérés dans les divers domaines dans le cadre des objectifs et orientations de l’état-major de l’ANP.

En marge de la cérémonie, des portes ouvertes ont été lancées mettant en avant le matériel pédagogique moderne qui reflète le haut niveau de la formation dispensée par l’Ecole. Au terme de la cérémonie, la famille du chahid Essadek El Mehrat, dont le nom a été donné aux promotions sortantes, a été honorée.