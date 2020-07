Constantine : Plus de 250 consultations médicales par jour pour des sujets suspectés infectés

Le même responsable a relevé qu’une moyenne d’admission quotidienne atteignant parfois les 36 cas de malade du Covid-19 est signalée, «comme ce fut le cas à la fin de la semaine dernière» appelant à davantage de vigilance et de respect des gestes barrières pour lutter contre cette pandémie.

M. Daâs a, dans ce sens, souligné à l'APS, que les trois hôpitaux chargés de la prise en charge des cas du Covid-19, le CHU-Ben Badis, l’hôpital Didouche-Mourad et celui de la cité El Bir, d’une capacité totale de plus de 190 lits «sont actuellement saturés» rappelant que les autorités locales ont décidé de mettre à la disposition des staffs médicaux, 85 lits supplémentaires en aménageant l’Institut national de formation supérieure paramédical, opérationnel «incessamment».

Relevant une situation épidémiologique «inconfortable», le DSP qui a relevé l’épuisement du personnel soignant surtout en cette période de grande chaleur a mis l’accent sur les grands moyens mobilisés par la commission de wilaya de suivi de l’épidémie pour la protection des personnels de la santé et l’ouverture de structures d’accueil, en plus des actions de soutien initiées par les divers autres secteurs et le mouvement associatif.

Aussi, des lits supplémentaires (une dizaine) avaient été mis en place en urgence, la semaine dernière à l’hôpital Didouche-Mourad, auparavant disposant de 90 lits pour le traitement des malades infectés par le coronavirus «pour faire face à la pression exprimée», a indiqué, de son côté, le directeur, de cet établissement hospitalier, Abdelkrim Benmhidi. L’entrée en vigueur de la deuxième phase de la feuille de route de sortie progressive et flexible du confinement et de reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales, a été marquée à Constantine par un relâchement des mesures de prévention entraînant des contaminations en série parmi le personnel de plusieurs établissements publics dans divers secteurs, fermés au public puis rouverts, après des opérations de désinfection et mise en quarantaine de cas suspectés infectés par le virus.

Aussi, des instructions pour renforcer le contrôle dans les marchés, les lieux publics et les administrations notamment ont été données au début de cette semaine par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, pour endiguer la propagation de la pandémie dont le bilan affiche, aux dernières 24 heures, à Constantine, selon les statistiques du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), 25 morts, 585 cas confirmés et 359 guérisons, depuis le début de l'épidémie.