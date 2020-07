Finances publiques : La bonne Gouvernance budgétaire en point de mire

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahme, l’érige en une de ses grandes priorités.

Sollicité par El Moudjahid, M. Abbas Amar, expert financier, indique que l’importance d’une bonne gouvernance budgétaire «découle du rôle central que jouent les finances publiques, à la base des prestations publiques (santé, éducation…) dans le développement et la lutte contre les inégalités».

L ’amélioration de cette gouvernance budgétaire et/ou financière doit s’appuyer sur «des outils modernes de gestion publique, une stratégie claire et transparente à moyen terme dans la gestion des affaires de l’Etat en général et des finances publiques en particulier. La mise en œuvre de cette stratégie devra se faire dans le respect d’un nombre de principes fondamentaux. A ce sujet, M. Abbas cite «la légitimité des décisionnaires et des décisions de politique budgétaire. Elle englobe également une participation appropriée et équilibrée de la population (ou ses représentants)». Il est également question de «l’obligation de rendre compte. Ce principe comprend la responsabilité et l’obligation des instances étatiques de rendre compte aux citoyens de leurs actes et passe par la transparence sur les activités de l’Etat». S’ajoute la légalité. Ce principe, explique l’expert, «oblige l’administration à respecter un cadre légal valable pour tous, équitable et impartial». Quant à l’efficacité, il affirme que son amélioration dans le cadre de la bonne gouvernance financière «passe avant tout par le renforcement de la volonté et la capacité des organes et institutions publics à optimiser la gestion des ressources publiques». Enchaînant, M. Abbas évoque une action de l’Etat axée sur le développement. «Ce principe se réfère aux valeurs fondamentales qui régissent l’activité étatique : justice sociale, développement économique et humain, développement durable, etc.»

De son côté, M. Souhil Meddah, également expert financier, rappelle que la problématique des finances publiques en ressources ou en emplois «se pose actuellement dans un cadre totalement figé, et ce, à cause d’un certain nombre de facteurs anciens et nouveaux qui sont venus non pas pour alléger l’équation, mais pour l’alourdir par des mesures qui ne coïncident pas avec le climat économique actuel. Des exemples ? L’expert cite «l’allègement de la charge fiscal au profit des employés avec aucune mesure de contrôle et de vérification que cette plus-value sera reversée aux intéressés qui la reverseront dans le marché de la consommation pour soutenir d’autres secteurs, ou rattraper par les coûts employeurs dans leurs centres de coûts». Aussi, M. Meddah explique également qu’il y a la nature des financements, «qui ne reconnaît pas et n’implique que quelques autres leviers qui peuvent contribuer partiellement aux cycles longs des dépenses régulières attachées sur plusieurs années, notamment pour les offres financières collectives qui émanent du grand public». Quant à la décision de procéder à une rigueur budgétaire de courtes périodes, et en plus du contrôle rigoureux sur les affectations des ressources ou des économies d’impôts, commente l’expert, «les leviers nécessaires doivent commencer par les outils qui permettraient une collecte facile et une consolidation rapide des données, avec une lecture et une gestion comparative centralisée dans des centres de contrôle pour les recouvrement fiscaux par zone, par secteur et par famille de contribuables». Concernant les centres de dépenses, M. Meddah affirme qu’il est également «nécessaire de procéder à des contrôles sur les délais d’avancement et de réalisation et de structuration des projets, même en faisant appel à une implication consolidée du ministère des Finances avec les autres secteurs dans leurs domaines respectifs». Citant la question du déficit de la Caisse des retraites, l’expert dira qu’ «il est urgent de fragmenter et de segmenter les catégories socioprofessionnelles par âge et par situation familiale pour imposer plusieurs compartiments de SMIG, afin d’enrichir l’assiette cotisable, d’une part et la sécurité sociale des employés seniors, d’autre part».

Fouad Irnatene