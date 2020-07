Révision de la Constitution : Les propositions de l'Association générale des entrepreneurs algériens

Une commission ad hoc a élaboré des propositions relatives à plusieurs secteurs dont la justice, l’économie et l’identité nationale.

L’AGEA, signataire du pacte national de croissance, inscrit sa participation dans le sens de la promotion des entreprises et du développement. «Le souci de notre organisation est la préservation des intérêts de ses membres qui sont intimement liés à ceux de l’Etat et de toutes les composantes de notre pays», lit-on dans ce document.

Sur le volet économique, l'association considère que le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable et souhaite que l’Etat mette en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

L’Etat œuvre à la lutte contre la corruption, les trafics et les abus et contre tout ce qui porte atteinte à la souveraineté nationale.

La lutte contre ces fléaux, précise l’organisation, passe par un durcissement des sanctions prévues par les codes en vigueur mais aussi par la protection des magistrats, des témoins et des avocats pour qu'ils soient à l’abri de l’arbitraire et des pressions. L’AGEA propose des sanctions sévères pour les juges qui outrepassent leurs prérogatives et font preuve de déviations dans l’accomplissement de leurs missions. «De ce fait, nous approuvons la proposition de protection du magistrat, du justiciable et du contribuable», lit-on dans le texte.

L’association insiste pour que les citoyens soient égaux devant l'impôt et que chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

«Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi», affirme-t-on, en précisant que tout impôt, contribution, taxe ou droit de toute sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.

Dans le volet relatif à l’impartialité de l’administration, elle considère que les dérives et les abus de l’administration, conjugués à la lenteur de la justice, sont deux vecteurs «qui ne permettent pas de maintenir la stabilité» du pays et propose, en tant qu’opérateur économique, la promulgation d’une loi organique qui mettra en relief les droits des citoyens et le rôle de l’administration.

Evoquant les déclarations de patrimoine, l’organisation patronale suggère d’élargir cette obligation à tous les citoyens titulaires d’un mandat électoral et à tous les fonctionnaires nommés aux hautes fonctions de l’Etat.

Néanmoins, elle demeure insuffisante en citant les cas rapportés par la presse, concernant les prête-noms qui permettent la transgression de la loi. Aussi, l’AGEA propose l’élargissement de cette obligation aux membres de la famille au premier degré de parenté et aux proches et belles familles.

Elle plaide pour la promulgation d’une loi organique qui stipule que «l’Etat peut procéder à la vérification du patrimoine de tout membre de la famille et de tous fonctionnaires et élus».

Limiter les mandats présidentiels

Pour ce qui est de l’élection du président de la République, l’association émet le vœu que chaque candidat doit attester de la nationalité algérienne d’origine du père et la nationalité d’origine de la mère, produire une déclaration de patrimoine du conjoint, des ascendants et descendants au 1er degré et la belle famille.

Aussi, une loi organique peut prescrire l’obligation de déclaration de patrimoine à tout proche parent qui sera appelé à exercer une fonction supérieure au sein des institutions de l’Etat. «Nous préconisons aussi d’abroger la disposition de prouver la présence réelle sur le territoire national pour une période de dix ans au moins», indique l’AGEA qui estime, à propos du mandat présidentiel, que le retour à la limitation des mandats est en soi louable. «Nous proposons à ce que la formulation de ce retour à la Constitution prenne en compte la possibilité de rendre cet article immuable», insiste l’organisation patronale.

Mohamed Mendaci