Réunion du Gouvernement : L'agriculture, l'AEP et la solidarité nationale principaux points à l’ordre du jour

Cette réunion, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, par visioconférence, a été consacrée à l’examen d’un projet de décret exécutif relatif au secteur de l’agriculture et du développement rural, outre la présentation de deux communications relatives à la numérisation du secteur de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ainsi que l’alimentation en eau potable et les mesures prises pour cet été par le ministère des Ressources en eau, précise le communiqué.

Le gouvernement a ainsi entendu un exposé du ministre de l’Agriculture et du développement rural relatif à la présentation d’un projet de décret exécutif portant création d’un organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du Barrage vert. Il a, à cette occasion, adopté le projet de décret exécutif portant création d’un organe de coordination de la relance du Barrage vert et de la lutte contre la désertification. Ce projet de texte entre dans le cadre de la relance et la réhabilitation du Barrage vert, avec la mise en place d’un dispositif permanent chargé de la préparation, la concrétisation et du suivi permanent de cette opération.