Fédération des éleveurs : La réouverture des marchés à bestiaux réclamée

Considérant que la fermeture des marchés est «précipitée», elle assure qu’elle peut entraîner des pertes pour les éleveurs et autres intervenants dans la chaîne de commercialisation et aura des conséquences certaines sur la flambée des prix du bétail.

«La décision de fermer les marchés hebdomadaires de bétail aura des conséquences graves pour les éleveurs en premier lieu et pour le citoyen également, d'autant plus que l'Aïd El-Adha s’approche à grands pas. Le gouvernement n’a pas accompagné la réouverture des marchés par des mesures de protection, de sensibilisation et de contrôle et les services chargés d'appliquer la législation n'ont pas joué leur rôle dans la dissuasion de tous les contrevenants aux mesures préventives», a déclaré à El Moudjahid Mohamed Boukarabila de la fédération des éleveurs.

Ce dernier s’attend à une hausse inévitable des prix du mouton qui va, selon lui, osciller entre 35.000 DA et 70.000 DA, en dépit de l'abondance de l’offre enregistrée et la modeste demande constatée sur les marchés après la reprise de l’activité, il y a plus d’une semaine. «L’éleveur ne vendra pas à perte quelle que soient les circonstances. On s’attend à moins de clients à cause de la détérioration de la situation financière de nombreuses familles en raison du confinement sanitaire», dit-il.

Selon les témoignages recueillis, le prix du mouton a enregistré une forte hausse suite à l’autorisation d’ouverture des points de vente. «Les prix sont assez élevés», déplore Mourad qui venait de rentrer du marché de Djelfa où la moyenne du prix est de 52.000 DA. De plus, la majorité des éleveurs sur ce marché cèdent la totalité du bétail aux revendeurs et autres intermédiaires.

Pour le prix du gros, celui-ci varie entre 29.000 DA et 36.000 DA. Toutefois, si un citoyen veut acheter seulement un ou deux moutons, l’éleveur fait monter le prix, déplore notre locuteur.

De son côté, Ahmed, un habitant d’Alger, nous fait savoir que certaines informations circulant sur les réseaux sociaux confirment la baisse des prix du bétail au niveau du marché de Djelfa jusqu’à 30.000 DA.

«En arrivant au marché, j’étais surpris. Il s’agissait du prix de gros destiné principalement aux revendeurs et aux intermédiaires», souligne-t-il.

Le président de la Fédération nationale des éleveurs a indiqué que le prix du mouton est soumis à la loi de l’offre et de la demande et a assuré que l’offre est abondante, affirmant que dans le cas où la demande est faible, les éleveurs seraient contraints de baisser les prix.

Cependant, Azaoui Djilali a expliqué que ce qui pousse ces éleveurs à procéder de la sorte est sans doute la crainte de perdre beaucoup d’argent cette saison.

Salima Ettouahria