Université de Bejaia : enseignement de la langue espagnole pour bientôt

L'ambassadeur d'Espagne, Fernando Monin Calvo-Sotelo, et le directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saidani Arezki, ont signé hier une convention pour la création d'un lectorat d'espagnol à l'université de Bejaïa.

PUBLIE LE : 02-07-2020 | 0:00