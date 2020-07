AADL 2 : 47.000 souscripteurs procèdent au choix des sites

Cette opération concerne des souscripteurs issus de 25 wilayas qui ont payé la première tranche du prix de leur logement. A Alger, c’est pas moins de 20.000 souscripteurs qui sont concernés par cette opération. Les sites proposés sont situés à Ouled Fayet, Souidania, Sidi Abdellah, Bouinan (Blida), Hamadi et Ouled Hedadj.

Dans un tweet, le directeur général de l’AADL affirme que l’agence a tenu sa promesse à travers le lancement de cette opération qui sera suivie par d’autres jusqu'à ce que tous les souscripteurs choisissent leurs sites et annonce le lancement cette année des travaux de réalisation de 47.000 logements. «L'agence vise un objectif de réalisation de 70.000 unités pour l’année en cours», note M. Tarek Belaribi qui insiste sur le respect des normes de qualité dans les réalisations, tout en mettant en garde les entreprises qui ne respectent pas les consignes. «Elles seront passibles à des sanctions sévères», prévient-il, regrettant ce qui s'est passé au cours des deux dernières années en termes de fraude dans les logements.

Sur un autre registre, le DG de l’AADL affirme que l'agence avait suspendu le système de pré-affectation car la loi ne prévoit que des décisions d’affectation après l'achèvement de 70% du projet et fait savoir que 99.000 des décisions d’affectation ont été retirées du site depuis le début de l’opération, le 15 juin dernier. Il note que l'agence s’est fixé comme objectif de remettre 150.000 décisions d’affection au courant de cette année et assure que l’opération, lancée le mois de février dernier, s'est bien déroulée jusqu'à l'apparition de l'épidémie du coronavirus, qui a conduit à son arrêt en raison de l’importante affluence des souscripteurs dans les centres relevant de l'agence. «A présent, l’opération a atteint les 83%», confie-t-il encore.

Regrettant ce qu'il a qualifié de catastrophe en ce qui concerne la qualité des projets livrés ces deux dernières années, le directeur général de l’AADL révèle la création d'une nouvelle structure au sein de l'agence chargée du suivi de la qualité des réalisations, outre la création des comités au niveau central en coordination avec l'Agence nationale de contrôle technique pour assurer le suivi des projets en cours. «J’invite les souscripteurs à participer au suivi périodique. En cas d'insuffisances, ils peuvent envoyer leurs réserves à l'agence qui les transmettrait à son tour à l’entreprise de réalisation et la sommer de corriger toute défaillance non conforme au cahier des charges», souligne-t-il.

L’AADL intensifie la cadence de travail

M. Belaribi annonce également le reprise des travaux dans les chantiers qui ont été à l’arrêt en raison de la pandémie de la Covid-19 et rassure que certains d’entre eux fonctionnent avec le système de trois équipes pour rattraper le retard enregistré et soutient que l'agence ne souffre aucun déficit financier.

«Les entreprises de réalisation ont reçu leurs redevances relatives aux projets achevés avant juin. Nous allons corriger les déséquilibres et les lacunes des projets tels que celui de Sidi Abdellah qui a été reçu sans être raccordé à l'électricité et au gaz ainsi que le projet Skikda», détaille-t-il.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, avait exigé la poursuite des travaux de réalisation des logements et insisté sur le respect des mesures de prévention contre la maladie afin de relancer les travaux au niveau des différents chantiers et rattraper les retards accusés par l’arrêt des projets pour plusieurs mois.

«J’appelle les travailleurs du secteur et l’ensemble des citoyens au respect des mesures préventives, devenues désormais plus que nécessaires.

Nous devons nous unir contre la propagation du virus afin de pouvoir relancer les projets à l’arrêt et lancer de nouveaux projets au profit du citoyen qui est conscient que l’habitat figure au cœur des préoccupations du gouvernement», avait déclaré le ministre.

Salima Ettouahria