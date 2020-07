M. Abderrahmane Benbouzid : «L'ANPP donnera un nouveau souffle au secteur»

Présidant l'inauguration du nouveau siège de l'ANPP, sis à Chéraga (ouest de la capitale), M. Benbouzid a souligné que la création de ce genre de structures et la création d'un ministère de l'Industrie pharmaceutique «permettront à l'Etat d'accorder davantage d'importance à un secteur stratégique». Parmi les missions dévolues à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, créée en vertu du décret exécutif n°19-190 correspondant au 3 juillet 2019, l’enregistrement des médicaments, l'homologation des dispositifs médicaux et le contrôle des produits pharmaceutiques. Elle sera appelée, entre autres, à effectuer des expertises et des évaluations, en sus de l'inspection des unités de production et de distribution.

L'Agence sera chargée aussi de prendre ou de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires visant à préserver la santé publique lorsqu’un produit pharmaceutique ou un dispositif médical présente, ou est soupçonné de présenter, un danger pour la santé publique, Ces missions étaient confiées auparavant au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP), dont le personnel a été intégré à l'ANPP nouvellement créée.