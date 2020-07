La FAF insiste sur la reprise du championnat : une option hypothétique

«En attendant la levée totale du confinement et l'autorisation des rassemblements, il a été décidé de maintenir la feuille de route initialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics», précise le communiqué de la FAF, à l'issue de la réunion du bureau fédéral tenue mardi matin. Par la même la fédération répond aux inquiétudes des différents clubs, qui ont mis en avant leurs situations financières et leurs incapacités à respecter le protocole sanitaires mis en place pour la reprise. «Les responsables des clubs ont mis en exergue l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire exigé par le ministère de la Santé, soulignant que son instance va présenter un rapport détaillé au Bureau fédéral sur ce sujet», indique l'instance footballistique, qui par ailleurs promets d'accorder une aide financière au club leur permettant d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur. Pour rappel, la FAF a bénéficié d'une enveloppe d'un mentant de 1,5 millions de dollars de la part de la FIFA, dont le tiers est destiné au développement du football féminin. Ainsi, le président Zetchi est ses collaborateurs vont à l'encontre de l'intérêt des acteurs du football national, qui pour des raisons de santé et de trésorerie évidentes souhaitent absolument l'arrêt du championnat. «95% des clubs sont contre le retour de la compétition à l’heure actuelle. Les conditions sanitaires ne le permettent pas. Le mot d’ordre des présidents de clubs ne diffère pas d’une région à une autre. Ils disent être pour le bien commun et il faut que les décisions soient justes.

Par ailleurs, l’ES Sétif, la JS Kabylie, le CS Constantine, le MC Alger nous disent qu’on peut remporter le titre en cas de reprise. Mais ils disent aussi qu’ils sont pour l’intérêt général, ils veulent une décision adéquate au vu de cette situation exceptionnelle que vit l’Algérie. Ils n’ont pas dit qu’il fallait obligatoirement reprendre pour gagner le titre», a déclaré Medouar, lors d'une conférence de presse tenue lundi dernier, à l'issue de sa rencontre avec les représentants des clubs de Ligue Une et Deux. D'autre part, sur un plan technique, il serait risqué de maintenir la compétition. À en croire le planning établi par la Fédération pour une reprise après le déconfinement et l'ouverture des infrastructures sportives, il faudrait au moins quatorze semaines, entre la préparation et la compétition, pour terminer l'exercice en cours. Ce qui signifie que l'actuel championnat se poursuivra dans le meilleur des cas jusqu'au mois d'octobre. Ceci bien sur dans le cas où les autorités publiques autorisent la reprise des activité sportives à partir de la deuxième quinzaine de juillet. Dans ce cas, la saison 2020/21 ne pourra débuter qu'en novembre, après avoir accordé au moins deux semaines de trêve aux clubs pour les différentes mutations. Sachant que la FAF à l'intention de lancer l'année prochaine son nouveau système de compétition, avec 18 clubs et deux ligues amateurs à 16 formations, la saison 2020/21 s'annonce d'ores et déjà compliquée. En effet, il sera très difficile de respecter le calendrier avec un championnat plus long, le programme de la coupe d'Algérie, les compétitions internationales des clubs et les éliminatoires pour la CAN et la coupe du monde 2022.

Par ailleurs, à la lecture du communiqué de la FAF, on comprend parfaitement que Zetchi ne veut pas assumer ses responsabilité et prendre la décision de siffler la fin du match. Après avoir tenté de mettre la balle dans le camp de la LFP, il attend à présent que la décision de mettre fin au championnat soit prise par la tutelle. D'une part parce que la FAF ne pourra certainement pas assumer les compensations financières que les différents clubs vont réclamer pour compenser les pertes de cette saison particulière. D'un autre coté, la maison de Delly Ibrahim ne souhaite pas tranché dans les questions relatives à l'annonce du champion ou non, à la rétrogradation et l'accession et aux représentants Algériens dans les prochaines compétitions internationales.

Redha M.