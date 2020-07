Mohamed Benhasni, directeur du stade 20-aoÛt-1955 : «Dans l’attente du protocole sanitaire, le stade est prêt pour reprendre du service»

Pour l’accueil des supporters, les matchs devraient se dérouler à huit-clos, et ça ne posera aucun problème pour la gestion du match. Nous attendons les directives de la tutelle tout en continuant à entretenir le stade. Je pense que tout se déroulera normalement avec une bonne organisation de l’accès au stade, l’emplacement des staffs techniques, médicaux et administratifs de chaque équipe, la couverture du match par la presse… ça serait des principes d’un match habituel à huit-clos, avec notamment des mesures plus draconiennes.

Dans quel état se trouve la pelouse ?

Aucune équipe ne s’est entrainée sur la pelouse du stade depuis le début du confinement, elle se trouve donc en très bon état.

Il faut savoir aussi que le stade a été récemment doté d’un tarton synthétique de la sixième génération. Je tiens à rassurer que nous veillons au moindre détail afin que la reprise aura lieu dans de bonnes conditions.

Du nouveau par rapport à la billetterie électronique ?

La billetterie électronique a déjà été opérationnelle au stade 20-Août 1955 avant ma prise de fonction.

Nous avons un petit problème de comptabilité, un souci de compostage avec le receveur communal qui fait qu’elle n’est pas fonctionnelle, mais je dirai que les choses avancent bien et les supporters pourront dans un avenir proche acheter les tickets sur internet, notamment via les cartes CIB et la Carte gold de la poste afin de faciliter l’accès au stade et éviter les files d’attente.

Beaucoup de clubs sont domiciliés et s’entraînent au stade 20-Août-1955. Pensez-vous que cette charge pourrait détériorer l’état de la pelouse ?

Pour cette saison, le NAHD n’a pas demandé à temps la domiciliation au stade, c’est ce qui explique sa domiciliation hors du stade au début de saison, mais ce n’est plus le cas. Pour revenir à votre question, en effet, il y a une énorme charge sur le stade, avec le CRB, le NAHD, le CREA, l’OMR ainsi que le Rapide et le Widad de Belouizdad. Les créneaux d’entrainement étaient établis bien avant mon arrivée, on poursuit donc cette programmation en essayant de gérer cette grande charge. Il faut savoir que le stade était opérationnelle tous les jours de la semaine de 9h jusqu’à 21h. Il y a une forte charge, surtout que toutes les catégories de l’OMR, le CREA, le Widad et le Rapide de Belouizdad s’entraînent dans le stade, ainsi que les U14 et U15 du CRB, sans parler des compétitions et de la Ligue d’Alger et de Belouizdad. Cela dit, on ne peut privilégier une équipe sur une autre.

Quels sont les aménagements que vous avez effectués dans le stade pendant cette période de confinement ?

Le problème majeur du stade était son faible éclairage. La wilaya d’Alger va prendre en charge ce problème par le billet de la direction de la jeunesse et des sports. Une équipe est venue à deux reprises pour faire un diagnostic ; une étude de faisabilité est en cours sur l’installation des pillons pilons d’éclairage. Il faut savoir aussi que le stade a été affecté par les grands vents ayant frappé au mois de Ramadhan la ville d’Alger, et qui ont causé certains dégâts notamment dans la daira de Belouizdad. Nous sommes sur le point de restaurer les dégâts notamment dans la première tribune.

Entretien réalisé

par Kader Bentounès