Cherif El Ouezzani éjecté, le club sans maître à bord !

Le peu d’espoir qu’il lui restait s’était évaporé, dimanche dernier, avec le refus, à l’unanimité, des membres du CA de prolonger son bail à la présidence. Il doit se faire une raison, depuis...Si Tahar Cherif El Ouezzani n’aura tenu qu’une saison et quelques jours à la tête du MCO. Le technicien, qui a géré les destinées de son club de cœur durant une année olympique par procuration n’a pas été reconduit. En effet, les membres du Conseil d’administration, notamment les plus influents, ont refusé de lui prolonger sa procuration, ni de lui signer un nouveau contrat. Après une saison minée par les affaires en tout genre, Cherif El Ouezzani quitte la présidence du MCO un peu malgré lui. Car l’homme était près à poursuivre ses fonctions, en témoigne les contacts qu’il avait multiplié avec les actionnaires pendant la semaine pour les convaincre de reconduire son contrat. Une opération lobbying vaine, puisque la plupart ont voté contre lui, y compris Youcef Djebbari avec qui il avait dîné la veille de l’AG dans l’espoir de trouver un compromis.

Mais le plus étonnant dans cette affaire, ce n’est pas tant la non-reconduction de Cherif El Ouezzani qui n’a jamais fait l’unanimité autour de lui, mais la persistance des actionnaires à le remplacer dans les mêmes conditions. En effet, les membres du CA ont proposé à Abdelhafid Belabbes le poste de président par procuration. En homme averti, a exigé un contrat en bonne et due forme. Les actionnaires ont dit non et l’affaire en est restée là.

Ainsi, depuis le 18 juin dernier, le MCO est sans président. Aujourd’hui, personne n’est habilitée en effet à apposer sa signature en bas des documents officiels du club. Ni contrat, ni chèques, ce qui gèle de facto l’administration du club, qui se retrouve paralysée par cette affaire. Hier, les membres du CA avait rendez-vous avec le DJS dans l’espoir de trouver une issue à cette impasse. L’idéal serait de provoquer une assemblée générale élective dans les meilleurs délais. Ce n’est qu’avec des élections que le MCO pourra se doter d’un président qui jouit de toutes les prérogatives et pourra avoir une vision à moyen et à long terme.

Amar B.