JM Oran-2022 : les manuels techniques des 24 disciplines programmées «fin prêts»

Considérée comme l’une des principales commissions du COJM, la commission d’organisation sportive, que préside Yacine Arab, a mis près de huit mois pour ficeler les manuels techniques relatifs aux 24 disciplines programmées durant les JM, a indiqué à l’APS, Sofiane Benchekor, vice-président de la commission.

«Il s’agit d’un chronogramme assimilé à un guide pour chaque discipline retenue lors des JM. C’est un travail gigantesque et très minutieux que nous allons présenter à la commission de coordination du CIJM lors de la réunion de jeudi», a-t-il précisé.

Une réunion est programmée en effet aujourd’hui entre le COJM et la commission de coordination du CIJM par visioconférence, la deuxième en moins d’un mois, avec comme ordre du jour, l’évaluation de l’état d’avancement des préparatifs de chacune des 12 commissions relevant du COJM, rappelle-t-on. «Les manuels techniques seront par la suite transmis au CIJM pour validation avant de procéder à leur traduction en plusieurs langues pour les envoyer aux Comités olympiques de chaque pays concerné par les JM», a encore expliqué l’ancien nageur international, mettant en exergue l’importance de cette étape pour la réussite de chaque manifestation sportive de grande envergure.

Lors de la précédente réunion, tenue également par visioconférence, le président de la commission de coordination du CIJM, le Français Bernard Amslam, avait mis en garde contre tout relâchement après le décalage des Jeux qui auront lieu finalement du 25 juin au 5 juillet 2022, au lieu de 2021, à cause de la crise sanitaire de coronavirus prévalant dans le monde entier depuis le début de 2020.

Pour sa part, le directeur général du COJM, Salim Iles, avait rassuré, dans une déclaration à l’APS, que malgré le report des JM et la période de confinement dictée par la propagation du Covid-19 dans le monde entier, ses assistants et lui ont redoublé d’efforts et sont parvenus à réajuster le calendrier des différentes épreuves avec les nouvelles dates de la 19e édition.