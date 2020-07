GRAND ANGLE : Coup de force

Cette fois, la pomme de discorde est l’Iran. Washington veut prolonger l’embargo des Nations unies sur les ventes d’armes conventionnelles à l’Iran, qui doit être progressivement levé à partir d’octobre.

Pour contourner l’écueil que constituera la Chine et la Russie lors du vote, les Américains menacent d’ activer le «snapback», une clause de l’accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015, qui permet le rétablissement des sanctions onusiennes, car malgré sa sortie de l’accord, l’administration Trump pourrait profiter d’un certain flou juridique pour invoquer son statut de signataire et imposer un retour des sanctions contre l’Iran. Mais Pékin et Moscou ne l’entendent pas de cette oreille.

La Chine estime que les Etats-Unis qui ont quitté en 2018 l’accord conclu avec l’Iran n’ont plus le droit de faire réimposer par l’ONU des sanctions internationales à l’égard de Téhéran. De son côté, la Russie a souligné son refus de la politique américaine qui produit en fin de compte une «escalade incontrôlable».

Pour son ambassadeur auprès des Nations unies, Moscou «ne peut pas accepter les tentatives américaines de légitimer par l’ONU la politique de pression maximale». Pour l’heure, les Américains disent que leur «grande préférence est une résolution du Conseil de sécurité», mais face à la position de Pékin et Moscou, ils ne manqueront pas de mettre à exécution leur détermination de prolonger l’embargo «quoi qu’il en soit». Cette détermination à rétablir des sanctions internationales constituera probablement un «coup fatal» à l’accord que les autres pays signataires veulent sauver, et ne rentre pas dans les calculs.

La position de Téhéran est affichée. Pour le chef de la diplomatie iranienne, la levée de l’embargo, prévue le 18 octobre prochain, est la condition du maintien de l’accord nucléaire. Pour l’Iran, les deux sujets sont «indissociables», a fait valoir Mohammad Javad Zarif lors de la même visioconférence à laquelle a pris part Mike Pompeo. Mais cela est le dernier des soucis des Américains. Pour preuve, pendant la prise de parole du MAE iranien, son homologue américain s’est fait remplacer par un diplomate. Pour le chef de la diplomatie américaine «lever en octobre l’embargo sur les armes pour l’Iran reviendrait à donner à ce pays une épée de Damoclès sur la stabilité économique du Moyen-Orient». Un argument qui ne trouve pas preneur auprès des puissances qui siègent au Conseil, d’où le coup de force envisagé par Washington.

Nadia K.