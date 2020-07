Sommet du G5 Sahel à Nouakchott : Le tout sécuritaire réaffirmé

Lors de cette réunion, une évaluation a été faite sur l’application des conclusions de la rencontre du 13 janvier, qui avait décidé d’adopter la stratégie du tout sécuritaire en intensifiant la lutte antiterroriste.

Pour beaucoup d’observateurs, les résultats de ce sommet demeurent en deçà des espérances des dirigeants et des populations de la région. Dans la déclaration finale, les participants ont d'abord salué les progrès effectués depuis six mois, comme le renforcement de Barkhane, succès militaires dans la zone des trois frontières, améliorations au sein du G5 Sahel depuis la mise en place d'un état-major commun.

Cependant, pour le chef de l’Etat mauritanien, «les efforts se poursuivent, les progrès sont significatifs mais restent insuffisants». Mohamed Ould Ghazouani a également listé ce qui inquiète, et notamment la crise en Libye qui s'étend et, selon lui, pourrait nourrir les groupes armés et le «fléau terroriste».

Dans le communiqué final, les dirigeants se sont aussi engagés à renforcer la judiciarisation des zones de conflit, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité. Un point sur lequel le président du Conseil européen Charles Michel et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres ont particulièrement insisté, soulignant au cours de la conférence la nécessité de faire respecter les droits humains.

Antonio Guterres a également dit souhaiter un renforcement de la Minusma.

Le sommet de mardi a également appelé à fixer de nouveaux jalons et à relever les niveaux opérationnels des armées. «Les victoires restant fragiles», ont indiqué les participants. Les opérations de lutte contre le terrorisme le long de la région dite «des trois frontières» (Burkina Faso, du Niger et du Mali) se poursuivront, et les chefs d'État du G5 Sahel ont également appelé à un engagement militaire accru de la communauté internationale. Ils ont exprimé leur gratitude pour le soutien apporté par la France, les États-Unis et la mission des Nations unies au Mali. L'opération Takuba, qui sera une force de soldats des forces spéciales européennes, se déploierait durant cet été, selon le communiqué du G5, avec une brigade de Grande-Bretagne pour soutenir la mission des Nations unies au Mali et 3000 soldats de l'Union africaine. Au Burkina Faso, la menace a augmenté avec la propagation des combats du nord du pays vers les régions est et sud-ouest. Les zones autrefois accessibles sont coupées. La ville de Djibo, au Sahel, est assiégée par les terroristes depuis des semaines, empêchant l'aide d'atteindre les civils.

Le renforcement de la force régionale du G5 est également essentiel en ce moment, d'autant plus que les États-Unis n'ont pas encore pris de décision sur la réduction de leur présence militaire dans la région.

Concernant les informations sur les «exécutions extrajudiciaires» imputées à l’armée et aux différents groupes d’autodéfense et rapportées par les différentes organisations humanitaires opérant dans ces régions et les populations locales, les chefs d'État du G5 Sahel ont convenu que «les allégations d'abus» par des éléments des forces de défense et de sécurité feront l'objet d'une enquête et, si les faits sont prouvés, «des sanctions exemplaires» seront prises.

L’instabilité politique au Mali et au Burkina Faso et la crise du COVID-19 ont considérablement affecté les pays sahéliens déjà très vulnérables qui espèrent un soutien financier accru. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a exhorté les pays les plus riches à annuler les dettes des pays pauvres. «Le problème de la dette se pose encore plus avec la nouvelle situation qui résulte de la pandémie et de ses conséquences.

Le fardeau du service de la dette est insupportable». Un boulet qui bloque toute perspective de développement indispensable pour endiguer les racines du mal, mais qui demeure le parent pauvre d’une stratégie, imposée par l’urgence certes, et basée sur le tout sécuritaire.

M. T.