Edition en ligne : «Trait d'union», la nouvelle revue littéraire

Cette revue est le prolongement naturel du Club littéraire de l'étudiant francophone qui existe depuis plus d'un an. «Trait d'union» naquit donc au sein de ce club, et est ainsi devenu le reflet d'une Algérie multiculturelle à travers l'écriture ; c'est aussi l'ambition de cette nouvelle revue, qui a pu comptabiliser déjà plus de 500 lectures durant la première semaine de son lancement. Elle a été aussi classée première de «tendance en Algérie» durant 3 jours sur le site «calaméo.com».

Fondé par des étudiants sous la houlette et le soutien de leur professeur Mohand Amokrane Ait Djida, ce magazine s'occupe principalement des sujets littéraires et culturels, comme il nous a été expliqué par son directeur de publication, Abdelhakim Youcef Achira, précisant que c'est un espace qui tend à promouvoir, plus particulièrement, la littérature, la culture et le patrimoine algérien et universel d'une manière générale. «On veut donner l'occasion aux passionnés de l'écriture de s'exprimer et d'apporter une vision fraîche sur les productions littéraires algériennes et mondiales» nous indique le directeur de publication. «Trait d'union» naquit au sein du Club littéraire de l'étudiant francophone quand j'étais moi-même à sa tête. Au début, c'était l'idée de notre professeur et parrain, Da Mohand Amokrane Ait Djida, et ce, après une année d'activité. On s'était dit qu'il fallait faire quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose qui reste et qui peut marquer entre autres l'histoire du club», nous explique Youcef Achira, ajoutant, qu'au début, le club organisait des évènements et des rencontres intéressantes, mais une fois l'événement passé, il ne restait plus rien de concret, alors le groupe d'étudiants, à leur tête le directeur de publication et le rédacteur en chef et actuel président du club, Adil Messaoudi, ont décidé de lancer le magazine en gardant la même ligne éditoriale» apolitique et areligieuse», en faisant participer des écrivains, des journalistes, des éditorialistes et même des blogueurs. « Maintenant le magazine est devenu indépendant et du coup, il va remplacer le club pour un public plus large. Il devient ainsi le noyau de beaucoup d'autres activités pour le futur», nous a encore fait savoir, le directeur de publication de cette revue. Les ambitions de ces jeunes qui méritent d'être encouragées et suivies ne se limitent pas à ce stade; ils projettent d'organiser des ateliers d'écriture, des formations de photographies, des évènements culturels et littéraires, et cela selon le thème de chaque numéro.

Ils projettent également de faire sortir la revue en format papier pour permettre à toutes les franges de la société, surtout pour ceux qui ne sont pas branchés sur les nouvelles technologies, de trouver leurs horizons. «On doit d'abord fonder une entreprise derrière «Trait d'union», ou être chapeauté par une maison d'édition pour procéder à la sortie de la revue en format papier. Ce numéro, rappelle-t-il, a été exposé au Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives «Khotwa» à Oran.

Kafia Ait Allouache