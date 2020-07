Groupe de musique Caméléon : Fusion de styles et d’influences diverses

Hcen Agrane, auteur, compositeur et interprète du groupe, son frère jumeau Hocine, le batteur Réda Saïb, le bassiste Hocine Sakhar au clavier et Anis Aïdja à la guitare, conjuguent brio, originalité et talent.

L’interprète et auteur-compositeur Hcen Agrane et son frère jumeau Hocine Agrane, percussionniste, ont créé le groupe en 2009. Ce groupe baptisé «Caméléon» enregistre un an après sa première chanson, «Wallah», qui a été reprise à la radio et connaît beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Alors que les paroles traitent souvent des thèmes d’amour, le son du groupe mélange les rythmes du rock avec des influences algériennes comme le raï et le chaâbi, ainsi que d’autres genres de musique comme le reggae. Le groupe Caméléon commence son travail par les prises de son dans des studios d’enregistrement, puis arrange ses propres chansons à son propre style. La confection de cet album a duré plus d’un an pour pas moins de huit titres enregistrés, paroles et musique de Hcen Agrane. Chaque titre est indépendant et a sa propre couleur musicale. Après l’enregistrement de cet album, le groupe Caméléon a fait appel à d’autres musiciens. En 2011, Hocine Sekhar (clavier), Redha Saib (guitare basse) et Yanis Chakib Aidja (guitare solo) rejoignent Caméléon, et le line-up est complet ; le groupe entame donc la réalisation de son premier album éponyme. Cette formation remporte les prix de la meilleure chanson et du meilleur album lors de la soirée organisée par Kherdja.com, pour célébrer la Fête de la musique. En novembre de la même année, le groupe représente l’Algérie au douzième Festival du monde arabe de Montréal en juin 2011. À la fin de 2013, un deuxième album «Caméléon II» fait son apparition. Le style de Caméléon réside dans cette fusion de styles et d’influences musicales diverses qu’ils associent dans chacune de leurs chansons tout en gardant l’âme de la musique algérienne. Les membres de Caméléon jouent la carte de l’innovation ; leur musique s’appuie sur une certaine liberté et indépendance et emprunte à plusieurs styles. Le groupe a toujours refusé de se confiner dans un style particulier ou d’imiter une tendance ou un groupe donné. Son style est basé sur l’improvisation et le feeling.