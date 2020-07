Tipasa : Réapparition de l’hyène rayée

Il s’agit d’un couple d’hyènes rayées, repérées au niveau de la forêt «Berrouis», entre Hadjout et Nadhor, selon le signalement de l’association des chasseurs «El Mostakbal», «dont des membres ont assuré avoir vu cet animal protégé, après leur disparition qui remonte aux années 1980», a indiqué M. Mohamed Djamel, conservateur principal, et responsable du service de protection de la faune et de la flore auprès de cette direction, signalant également une démarche en cours pour «confirmer certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, à propos de l’apparition de ce même animal (hyène rayée), menacé d’extinction dans les forêts de Merad, au sud de Tipasa, ou l’on s’attèle à suivre sa piste", a expliqué le même responsable.

Selon M. Mohamed Djamel, le retour de ces espèces sauvages menacées, dont le rôle est primordial pour l’écosystème, peut s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas «en situation de stress». Ce qui est le résultat d’une disponibilité de «nourriture» dans leur milieu naturel, a-t-il observé.

Le responsable a rappelé, par la même, le signalement, ces dernières années, de la réapparition de la genette commune dans les forêts de Tipasa, un petit carnivore protégé par la loi.

Il a, en outre, souligné l’intérêt de la réapparition de l’hyène rayée pour l’écosystème local, eu égard au fait que ce mammifère carnivore se nourrit des restes d’animaux morts. D’où sa contribution dans le «nettoiement naturel» de la forêt ; ces déchets pouvant constituer des nids de maladies, selon des spécialistes.

Ces mêmes spécialistes estiment que le signalement de ce couple d’hyènes rayées (un mâle et une femelle) dans les forêts de Tipasa «augure d’une bonne perspective de reproduction de cet animal dans la région», eu égard au fait que la femelle de l’hyène rayée peut donner naissance à cinq petits, après une période de gestation de 90 jours.

L’hyène rayée est un mammifère carnivore appartenant à la famille des hyénidés. Elle se compose de cinq espèces peuplant une grande partie du Nord-Est de l’Afrique, du Moyen-Orient, et jusqu’à l’Inde. Elle est moins dépendante de l'eau que la hyène tachetée, ce qui lui permet de coloniser des régions arides comme le Sahara, et divers milieux comme les savanes arides, les forêts, les broussailles, les rochers et les régions montagneuses qui lui fournissent de nombreux abris, selon Wikipedia