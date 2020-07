Sacs en plastique : Un emballage hors du commun ?

Ce dernier, en fait, symbole d'attachement aux traditions ancestrales était bien plus qu'un simple fourre-tout, pour la famille qui a toujours œuvré pour préserver ce qui était considéré, autrefois, comme la pièce maîtresse irremplaçable.

Ces contenants sains et écologiques ont malheureusement disparu avec l'arrivée du sac en plastique, il y a quelques années qui a carrément bouleversé nos habitudes et nos mœurs, se plaçant ainsi premier, voire seul et unique «couffin». Ce dernier est dans tous ses états avec des dimensions et des couleurs chatoyantes pour sortir du sac noir lequel continue à s'imposer toujours comme contenant privilégié pour les Algériens qui se sont, vite, adaptés à la nouvelle cloyère légère et pratique. Le sac en plastique et plus particulièrement de couleur noire est très envahissant. Il fait même partie de ces emballages très répandus, devenus aussi, source de pollution et atteinte au cadre de vie, le paysage, également.

Les rues et les quartiers vivent, en effet, à l'heure de cette nouvelle pollution visible un peu partout, devenue un sérieux problème d'autant plus que le sachet plastique reste dans la nature puisque ne se décompose pas facilement. Selon des études, la durée de vie de ces derniers varie entre 100 et 400 ans ce qui n'est pas sans conséquences sur les ressources naturelles et santé humaine. Il faut savoir, que la combustion de plastiques libère des gaz toxiques dans l'atmosphère, à l'instar des dioxines et du mercure qui constituent une menace pas seulement pour l'homme mais aussi la faune et la flore.

Aujourd'hui, la lutte contre ce fléau passe par l'adoption de geste simples et anodins certes, mais qui s'avèrent salutaires. Se réconcilier avec le couffin traditionnel est plus que nécessaire. Certes, nous assistons à des tentatives, lancées ici et là, par des artisans pour ressusciter ce dernier mais celles-ci se limitent très souvent seulement aux foires et expositions.

Il y a lieu de préciser que l'Algérie est parmi les pays les plus gros utilisateurs de ce contenant non recyclable, classée 5e au monde après les Etats-Unis d’Amérique, le Maroc et la France, avec pas moins de 7 milliards de sacs/an.

Samia D.