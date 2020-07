Tizi-Ouzou : Volontariat citoyen au village Abizar

Entrepris à la fin du mois de mars dernier, ce volontariat, qui se poursuit jusqu’à ce jour consiste en des travaux de nettoyage et d’embellissement de tous les espaces publics de ce quartier, nous a fait savoir un des jeunes mobilisé dans cette opération lancée dans le cadre de la campagne de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. De gros travaux de réfection et d’aménagement ont été effectués -certains en cours et d’autres en voie de lancement- font savoir les acteurs de cette belle et non moins importante initiative citoyenne, d’autant qu’elle est intervenue en situation de crise sanitaire du coronavirus.

L’aménagement et l’élargissement de la route menant à la fontaine d’eau potable du quartier où s’alimentent la plupart des quatorze quartiers composant le village Abizar, l’entretien du parking et l’environnement immédiat de l’ancienne mosquée ATH Malek et l’aménagement et embellissement du chef-lieu du quartier «Tagarit», ainsi que le nettoyage et désherbage des accotements de la route principale sont, entre autres, les travaux qui ont été menés et achevés jusque là grâce à la grande mobilisation de tous les habitants du quartier, ont tenu à préciser les initiateurs de cette extraordinaire mobilisation citoyenne visant l’amélioration du cadre de vie et la protection de l’environnement.

Tous les enfants du quartier

Ath Malek ont adhéré spontanément à cette louable initiative de nettoiement et d’embellissement ,entreprise au moment du confinement sanitaire imposé contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Des maçons et des ouvriers, des artisans de différents secteurs, des artistes, notamment des peintres se sont joints à cette opération visant à redorer l’image du quartier et à faire de lui un havre de paix où le vivre ensemble dans la communion, la solidarité et la fraternité seront une réalité palpable. En sus de cette extraordinaire mobilisation populaire sur le terrain, l’initiative a également provoqué un élan de solidarité singulier des enfants du quartier, aussi bien des locaux que des expatriés, qui ont grandement d’ailleurs contribué qui par de l’argent qui par des matériaux et moyens de réalisation dans la réussite de cette opération d’envergure de nettoyage et d’embellissement du quartier.

L’apport des habitants du quartier établis à l’étranger a été d’un grand soutien dans la réussite de cette initiative. «Nous tenons à remercier grandement notre communauté à l’étranger pour sa grande générosité. L’argent que vous avez offert a permis le financement d’un certains nombre de travaux d’utilité publique», lit-on dans un message de remerciement adressé aux membres de cette communauté par les initiateurs du volontariat. Selon un de ces initiateurs, l’Assemblée populaire communale (APC) de Timizart a promis, suite à sa sollicitation par les habitants du quartier, de contribuer à cette extraordinaire initiative par les matériaux de construction et les moyens de réalisation. La mobilisation grandiose des habitants du quartier

Ath Malek a désormais fait tache d’huile parmi les autres quartiers du grand village Abizar.

En effet, prenant exemple de leur voisin, les quartiers Boudekou et

Almathen Ouhamouche ont récemment lancé d’envergures opérations de nettoyage et d’embellissement ayant suscité une extraordinaire mobilisation de la population.

Bel. Adrar