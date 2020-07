Médéa : Plusieurs parcelles de cultures céréalières et de forêts détruites

Ainsi, une parcelle de quatre hectares d’orge a été réduite en cendre, suite à un incendie, survenu, dans la journée de lundi, au douar «Ez-zaouia», dans la commune de Chahbounia, à 117 km au sud de Médéa, alors qu’une autre parcelle de trois hectares de pin d’Alep et de maquis a été ravagée par les flammes, lors d’un incendie enregistré, le même jour, dans la forêt de «Teyara», commune de Baata, à 57 km au nord-est de Médéa, selon la protection civile. Trois autres incendies ont été signalés, à quelques heures d’intervalle, respectivement à El-Haoudine, nord-est, Draa-Smar et Médéa, centre, provoquant la destruction de plusieurs parcelles de plantations arboricoles, de couvert végétal et des ruches d’abeilles, a-t-on ajouté. Le déploiement rapide, et en nombre, des équipes d’intervention, appuyés parfois par des agents des forets et des citoyens, a permis de sauver des parcelles importantes de cultures céréalières, de plantations fruitières, mais également des habitations situées à proximité des foyers d’incendies, a-t-on noté.