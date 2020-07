Sétif : Plusieurs infrastructures de la Sûreté nationale inaugurées

Le représentant du directeur général de la sureté nationale, accompagné du wali Mohamed Belkateb, du commissaire divisionnaire Zeghadnia Mohamed Salah, chef de sureté de la wilaya, de cadres relevant de ce département et des autorités civiles et militaires a saisi également cette opportunité pour revenir sur la pandémie de coronavirus dont il dira le rôle qui échoit au citoyen.

« La lutte contre cette épidémie ne relève pas seulement des secteurs de la santé et de la sureté, c’est l’affaire de tous et en premier lieu celle du citoyen qui doit respecter les dispositions préventives qui sont mises en œuvre par les pouvoirs publics notamment celles qui sont édictées par le ministère de la santé et les services qui y sont rattachés.

Aussi est exigé de chaque citoyen d’être conscient et vigilant face aux dangers de cette pandémie. Il a le devoir de juguler la propagation de ce virus et faire en sorte qu’il ne contamine pas les autres», dit-il.

La sureté nationale ne ménage aucun effort pour lutter contre ce phénomène par la voie de la sensibilisation et celle de l’application des textes réglementaires.

Dans la commune de Ain Azel à quelques 65 Kms au sud du chef-lieu de la wilaya, le directeur des études, chargé de l’enseignement et des écoles a procédé à l’inauguration d’un nouveau siège de sureté urbaine doté de 4 logements.

Une réalisation qui couvre une population de 11 500 habitants soit un policier pour 380 habitants. Il prend connaissance des différents points sensibles qui caractérisent le quotidien de cette vaste cité et appelle les responsables de cette première sureté urbaine à redoubler d’efforts dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes notamment celui qui a trait à a consommation de drogue.

Le chef de sureté de wilaya fera dans ce contexte état d’un plan d’action tendant à éradiquer ce phénomène et tous ceux qui impactent la sécurité et la tranquillité du citoyen.

Une nouvelle sureté urbaine extra muros à Ain Oulmène a aussi été inaugurée pour la couverture sécuritaire de 5875 habitants.

A Sétif, est aussi inauguré un stand de tir et une salle de sport dotée de toutes les commodités au siège de la brigade mobile de la police judiciaire.

De nouvelles infrastructures qui permettent à cette wilaya de connaitre de réelles avancées avec pas moins de 18 suretés de daira, 19 suretés urbaines dont deux en extramuros, 3 brigades mobiles de la police judiciaire, 2 écoles de police, 1 unité de maintien de l’ordre et 2 compagnies d’intervention rapides.

A El Eulma, le wali a inauguré le siège de la BMPJ dans une daira qui compte déjà 6 sièges de sureté.

F. Zoghbi