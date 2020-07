Nouveau port d’El Hamdania : Un apport pour l’économie nationale

Le Premier ministre a en effet été chargé par le chef de l’Etat, lors du dernier Conseil des ministres, de prendre attache avec le partenaire chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres dans un délai maximum de trois mois. Rappelons que les études détaillées du projet du port commercial d’El Hamdania, conçu en eau profonde, avaient été confiées, une première fois, au groupement algéro-Coréen (LEM et Consortium Yuhill-Yooshin). D’une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP)/an, et 28 millions de tonnes de marchandises générales, cette mégastructure dont le coût a été initialement estimé à 3,3 milliards de dollars, dans le cadre d'un financement chinois à long terme, devait être réalisée, dans le cadre d’un partenariat entre le Groupe public des services portuaires (Serport), China state construction Engineering corporation (CSCEC), et China harbour engineering company (CHEC).

Régie par la règle 51/49%, cette société mixte était chargée de la réalisation des travaux d'études, de construction, d'exploitation et de gestion de cette infrastructure portuaire. L’accord devant sceller le dossier inhérent à ce projet à rebondissements a été donné lors du Conseil des ministres tenu le 30 décembre 2015 et l’opérateur chinois signera au début de l’année suivante le contrat avec les autorités algériennes. Selon les clauses de ce contrat, la partie chinoise devait exploiter le port commercial centre El Hamdania, pour une durée de 35 ans, après sa réception totale à l’issue de 7 année, durée convenue pour sa réalisation.

Il faut rappeler que beaucoup d’irrégularités de dérives dans les procédures avaient entaché ce projet dont la réalisation devait être entreprise en 2017, échéance qui sera décalée pour 2018. Toutefois, ce projet présenté alors comme étant une des «plus importantes infrastructures maritimes de la région méditerranéenne et du continent africain», car devant être affecté pour le commerce national par voie maritime, mais étant aussi prédestiné, en tant que hub avec comme «objectif stratégique le désenclavement des pays africains sans accès maritimes avec ce que cela implique en termes d’impulsion de la vie économique et de création d’emplois», ne connaîtra pas de suite. C’est dire qu’autant le rêve était grand, autant la désillusion l’était aussi. Par conséquent, à travers la décision du Président de la République de relancer le port stratégique d’El Hamdania, c’est toute l’économie nationale qui en tirera les profits et les bénéfices.

D. Akila