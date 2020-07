Affaire de corruption dans le secteur des travaux publics : Ali Haddad condamné à 18 de prison ferme, Sellal et Ouyahia à 12 ans

Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été condamnés à 12 ans de prison ferme assortis d’une amende de 1 million de DA.

Sellal a bénéficié de non-lieu dans l’affaire du financement occulte d’un parti politique.

L’ancien ministre du transport et des travaux publics, Amar Ghoul a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million DA alors que l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi, a été condamné à 5 ans de prison assortie d’une amende de 500 000 DA.

Pour les deux anciens ministres de l’Industrie, Bedda Mahdjoub et Youcef Yousfi, le tribunal a prononcé une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA. Le tribunal a retenu le délit de l’abus de fonction mais les a relaxés dans les affaires de dilapidation de deniers publics et d'octroi d’indus privilèges.

Les anciens ministres Amara Benyounes et Boudjemaâ Talaï ont écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA tandis que l’ancien ministre du Transport, Abdelghani Zaalane a écopé d’une peine de 2 ans de prison fermer assortie d’une amende de 500 000 DA.

Le tribunal a décidé d'un non-lieu pour Zaâlane dans l'affaire de financement de la campagne électorale de 2019.

Les frères Haddad à savoir Omar dit Rebouh en détention provisoire, Mohamed, Meziane, Amer et Sofiane ont été condamnés à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA.

Le tribunal a ordonné le placement sous mandat de dépôt de Rebouh déjà en détention provisoire dans une affaire de blanchiment d’argent et de transfert illégal de fonds à l’étranger. Les deux anciens walis d’El Bayadh et d’Annaba, respectivement Benmansour et Salamani ont écopé d’une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA.

Le tribunal a également condamné par contumace à 20 ans de prison ferme et une amende de 1 million DA, l'ancien ministre de l'Industrie, Abdessalem Bouchouareb assortie d’un mandat d'arrêt international.

Une peine de 3 ans a été prononcée contre Abderrahamane B, directeur de la jeunesse et des sports et une peine de 2 ans de prison ferme est prononcée contre Ahmed Gh., cadre au ministère de l’Industrie.

Les DG des entreprises portuaires de Jijel, Alger, Motaganem et Bejaia ont été acquittés. Le tribunal a condamné les accusés à verser à titre solidaire, un montant de 135 milliards centimes au Trésor public à titre de dommages et intérêts.

Les deux anciens Premiers ministres ainsi que les anciens ministres ont été condamnés à verser, chacun, le montant de 1 million de DA à titre de réparation des préjudices causés par l’octroi d’indus avantages.

Le Tribunal a ordonné la confiscation de tous les biens de la famille Haddad dont les comptes bancaires ont été gelés ainsi que les biens saisis durant l’enquête préliminaire et tous ses biens en Algérie et à l’étranger. Les sociétés mises en cause ont été condamnées chacune, à une amende de 32 millions de DA.

Neila Benrahal