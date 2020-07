Procès de Tahkout, PDG de Cima Motors : Reporté au 6 juillet

Le procès pour corruption dans la filière du montage automobile et de transport universitaire, ouvert à midi en présence des accusés a été marqué par des incidents d’audiences. 19 des accusés en détention étaient présents. Parmi eux l’accusé principal Mahieddine Tahkout, son fils Bilal, son frère Rachid, les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, les deux anciens ministres des Transports, Amar Ghoul et Abdelghani Zaâlane, les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ex-PDG du port de Skikda et l’ancien SG du ministère des Transports ainsi que des anciens cadres du ministère de l’Industrie.

Mohcène Amara, un ex-avocat, entre dans la salle d’audience, en robe d’avocat. Aussitôt, le bâtonnier d’Alger, Me Abdelmadjid Selini, le prie de quitter la salle.

«Il n’a pas la qualité d’avocat. Il ne peut pas assister à ce procès même en tant que citoyen, en raison des mesures de prévention contre le coronavirus», dit-il. Mohcène Amara insiste sur son statut d’avocat en présentant sa carte professionnelle et refuse de quitter les lieux. Le bâtonnier appelle alors les avocats à se retirer.

«Le collectif de la défense se retire. La justice doit assumer, car il ne s’agit pas d’une première. Cette personne fait l’objet de 10 condamnations, il porte la robe d’avocat et circule librement dans la salle d’audience. C’est un délit grave», déplore Me Selini.

Le juge annonce l’ouverture du procès et appelle les accusés en détention et ceux en liberté ou sous contrôle judiciaire, dont l’épouse de Mahieddine Tahkout, ainsi que les témoins et les représentants des personnes morales et la partie civile.

Mohcène Amara est toujours présent dans la salle. Quand il est alerté sur les faits, il déclare que le greffier a tout mentionné : les faits et le port de la robe d’avocat. Le collectif des avocats insiste sur les mesures à prendre à son encontre. Le tribunal se retire pour l’examen de l’incident.

Lors de la reprise de l’audience, le parquet relève que le tribunal a pris acte de la décision de radiation de Mohcène Amara, en mars 2016, suite à une décision de l’assemblée générale du bâtonnat pour faute grave. Me Selini réplique : «C’est un délit grave. Il doit être mis en détention sinon on boycotte le procès.»

A l’ouverture du procès, le représentant du ministère public requiert la jonction des deux dossiers du montage automobile et du transport universitaire.

«Il s’agit des mêmes faits et des mêmes accusés», soutient-il mais la défense insiste sur le report. Cette demande est motivée par le retard enregistré dans la remise de l’arrêt de renvoi (l’acte d’inculpation) de l’instruction judiciaire par le parquet du tribunal de Sidi M’Hamed.

«On a reçu le document mardi, soit la veille du procès. Nous demandons un délai pour l’étude du dossier de 1.069 pages», insistent les avocats de la défense.

La défense a reçu l’ordonnace du parquet de Sidi M’Hamed la veille du procés

Ils évoquent également l’absence des conditions propices à la tenue du procès, notamment le respect des mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19. «La salle est archicomble. Le nombre des accusés, témoins et avocats et journalistes est important. Il n’y a pas de respect de la distanciation sociale», relèvent-ils.

Le juge précise qu’il va examiner en premier lieu l’arrêt de renvoi du parquet de la Cour suprême lié à l’inculpation des ex-hauts responsables. «D’ici lundi, vous aurez assez de temps pour étudier celui lié à l’instruction judiciaire du parquet de Sidi M’Hamed», dit-il.

Les avocats maintiennent leur demande et le président de l’audience décide de poursuivre le procès et les avocats se retirent.

Le juge appelle Ouyahia qui se présente à la barre à petits pas. Le juge lui demande : «Si vous êtes fatigué, vous serez auditionné plus tard, ou on vous laisse vous reposer au box ?», Ouyahia assure qu’il va bien. Il est auditionné sur l'origine d'un montant de 300 milliards de centimes sur son compte.

«S’agit-il d’un transfert ou d’un mouvement de fonds ?», l’interroge le juge. Ouyahia répond : «C’est un mouvement de fonds. Monsieur le président, ce n’est pas après 43 ans au service de l’Etat que je vais collecter de l’argent Haram (mal acquis) et ouvrir un compte au CPA.»

Son audition a porté sur la liste des 5+5 concessionnaires (5 concessionnaires pour les véhicules légers et 5 autres pour les véhicules lourds). L’ancien Premier ministre rappelle qu’il est poursuivi dans des délits pour lesquels il a été déjà condamné par le tribunal de Sidi M’Hamed et la Cour d’Alger lors du procès en appel dans la première affaire et l’affaire SOVAC.

Le magistrat intervient : «Vous étiez jugé sur les mêmes décisions techniques ?»

Ouyahia assure que c'est «sur les mêmes délits». Quant aux dix concessionnaires, il mentionne qu'ils étaient actifs et disposaient déjà leurs usines dont Tahkout.

Il ajoute : «Je n’ai pas de relation avec le concessionnaire Tahkout» en évoquant le contexte économique ayant présidé au recours au montage automobile.

«En 2014, l’Algérie a importé des véhicules pour l’équivalent de 6,9 milliards de dollar. On a décidé alors d’arrêter l’importation. En 2014, les revenus ont baissé à 30 milliards de dollars alors qu’ils étaient à 190 milliards de dollars auparavant. Le gouvernement a assumé ses responsabilités car nous vivons grâce aux réserves de change. Le rôle du gouvernement est de faire face à la crise financière. M. Yousfi, alors ministre de l’Industrie m’a transmis une liste de 89 opérateurs. J’ai statué sur une liste de dix concessionnaires déjà sur le terrain parmi eux Renault, Peugeot, Sovac, le groupe Hasnaoui et Sovac ainsi que Cima Motors et Savem pour les poids lourds. La présidence de la République m’a demandé de trouver un compromis et j’ai élaboré une deuxième liste de 40 opérateurs. Il ne s’agit pas d’une liste improvisée», se défend-il.

Ouyahia a précisé que «le recours de l’Etat à l’industrie automobile a été dictée par la chute des prix du pétrole et le souci de faire face à la crise financière notamment suite au recul des revenues de 190 milliards de dollars à 30 milliards de dollars en 2014». Ces concessionnaires devaient fabriquer 450 000 unités en 2020 avec un investissement de 5 milliards de dollars.

L'audition est interrompue par l’arrivée des avocats à la salle d’audience pour contester le déroulement du procès en leur absence.

«La défense s’est retirée d’elle-même. La gestion de l’audience obéit au code des procédures pénales. Le parquet défend le droit public», précise le procureur de la République. Me Boualegue, membre du collectif de la défense revient sur la décision de retrait.

«Vous avez décidé la jonction des deux dossiers alors que l’ordonnance de renvoi du tribunal de Sidi M’hamed nous a été remise la veille du procès. Nous avons demandé le report afin de garantir un procès équitable et assurer les droits de la défense», ajoute-t-il.

La bataille juridique a duré plus d’une demi-heure. Le tribunal se retire. Des membres du Conseil national du bâtonnat d’Alger ont rejoint le juge. 16h 25 : reprise de l’audience. Le juge Abdelaziz Boudiaf annonce le report de l’examen du procès Tahkout au 6 Juillet prochain. Il s’adresse à Ouyahia, Sellal, Yousfi, Ghoul et Zaâlane pour leur annoncer qu’ils seront les premiers auditionnés avec l’examen en premier lieu du dossier du parquet près la Cour Suprême dans le cadre de l’enquête liée à la corruption dans la filière de montage automobile.

Neila Benrahal