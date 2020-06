Culture : Installation des nouveaux membres du CNAL

Le Conseil, dont les membres ont été partiellement remplacés, est composé de 13 membres, dont des représentants du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, des écrivains, des comédiens et des artistes.

Parmi les nouveaux membres installés au sein de cette instance consultative placée sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, figurent les noms de Nabila Rezaig et Djamal Chalal, en tant que vice-présidents, en sus du metteur en scène Ziani Cherif Ayad, la chorégraphe Khadidja Kemiri, le plasticien Zoubir Hellal et le journaliste Youcef Sayah.

S'exprimant à cette occasion, la ministre a félicité Mohamed Sari, reconduit à la tête du CNAL, avant de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres.

De son côté, M. Sari a indiqué que cette instance consultative était «un partenaire dans la description et la compréhension de la situation des artistes et leur droit à l’obtention de la carte d’artiste», mais constitue également, une force de proposition.

Le même responsable a rassuré que «le travail commence aujourd’hui pour remettre les affaires du CNAL à l’ordre» afin qu’il soit à la hauteur de la confiance placée en ses membres.

En marge de cette cérémonie d’installation, la ministre s’est enquise de la situation de la Bibliothèque nationale (BN) où elle a visité les différents pavillons.

Créé en 2011 en vertu d’un décret exécutif, le CNAL se compose de 13 membres sélectionnés parmi les personnalités nationales activant dans le domaine des arts et des lettres.