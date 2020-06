Institution du 8 mai, Journée nationale de la mémoire : La loi adoptée par le conseil de la nation

M. Zitouni a fait savoir que le travail que mène son département «dérange certains cercles» en allusion à la campagne menée par certaines parties contre sa personne. Le ministre a affirmé : «Cela ne nous intéresse pas car notre volonté est de servir l’Algérie, l’histoire de la nation.» S’agissant de la création d’une chaîne de télévision consacrée à l’histoire, le ministre a fait savoir que son département «travaille d’arrache-pied en coordination avec le ministère de la Communication et l’entreprise publique de télévision algérienne». Zitouni a expliqué que «le contenu historique disponible au niveau de ministère des Moudjahidine et à l’ENTV peut être exploité». Il a indiqué que les dispositifs techniques et matériels nécessaires sont prêts au ministère de la Communication et de l’ENTV». Concernant le lancement de la chaîne, le ministre a indiqué «qu’elle sera annoncée le moment opportun par le président de la République», affirmant que la diffusion est programmée dans les prochaines semaines. Par ailleurs, le ministre a indiqué que la consécration du 8 mai comme journée nationale de la Mémoire «est une étape décisive pour dépoussiérer l’histoire du peuple et revaloriser la lutte populaire», ajoutant que cette date a été jusqu’à une époque récente oubliée. Zitouni explique «que l’adoption de cette loi vient nous rappeler notre devoir de remémorer les sacrifices des martyrs sur l’autel de la liberté». Le ministre a fait savoir que cinq projets de loi avaient été déposés au niveau du Secrétariat général du gouvernement pour la consécration des étapes phares de l'histoire de l'Algérie, telles que les événements du 17 octobre, les manifestations du 11 décembre, le 19 mars et les événements d’Ouargla. La consécration de ces événements, à l’instar de l’institution du 8 mai journée nationale de la Mémoire «s’inscrivent dans la préparation du projet de criminalisation du colonialisme».

Tahar Kaïdi