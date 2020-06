Bonne gouvernance : Instaurer de nouveaux principes

Lors de la présentation du projet de loi concernant l'année 2017, il a indiqué que le ministère «prendra en considération les observations de la Cour des comptes et qu’il adressera des correspondances aux différents ministères et organismes et prendra, si nécessaire, des mesures dissuasives pour améliorer la gestion financière».

Le ministre a affirmé que le département œuvre à instaurer de nouveaux principes pour la bonne gouvernance reposant sur la gestion par la performance, la modernisation de l’économie et l’informatisation des outils budgétaires pour une meilleurs gestion des finances publiques ainsi que la transparence et la maîtrise des risques.

Les membres du Conseil de la nation ont appelé à accorder à la Cour des comptes un pouvoir judiciaire pour le contrôle des finances publiques.

Le sénateur Noureddine Bellatrache du FLN estime que les dysfonctionnements relevés chaque année à l’occasion de l’examen de projet de loi de règlement budgétaire «n’ont jamais été pris en considération». Il affirme que le budget est tributaire de la fluctuation des prix des hydrocarbures tout en dénonçant la lenteur dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Le sénateur appelle «à plus de transparence et d’équité dans la répartition des projets économiques à travers le territoire national».

De son côté le sénateur Mustapha Djerdali a relevé et évoque «la faiblesse du taux de recouvrement des impôts», ajoutant «qu’aucune avancée significative n’a été effectuée en matière d’investissement et de création d’emploi en dépit des politiques d'exonération fiscale décidées par les autorités publiques en faveur des hommes d’affaires et de porteurs de projets». A l'issue des débats, la loi a été adoptée à la majorité.

T. Kaïdi