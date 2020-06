Sidi Bel-Abbès : Un ministère à l’écoute des porteurs de projets

Lancement prochain du fonds national de financement des start-up

Un fonds national de financement des start-up sera lancé prochainement dans les domaines de l’innovation, a annoncé le ministre délégué, en soulignant que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé à mettre en service ce fonds dans les meilleurs délais.

Le ministère s’est concentré, depuis janvier dernier, sur la recherche d’un moyen de financement approprié pour les entreprises émergentes dans un cadre juridique qui permet de bénéficier d’avantages et de facilités, de se concentrer sur l’innovation et de créer la richesse loin de toutes les formes de bureaucratie et d’obstacles administratifs qui entravent leur lancement effectif, a déclaré Yacine El-Mahdi Oualid. Les start-up seront la locomotive de la nouvelle économie qui reposera sur la connaissance et la promotion des exportations tout en permettant de faire de l’Algérie un pôle important d’innovation.

Le ministre a fait savoir que son département ministériel intensifiera ses efforts pour soutenir les entreprises émergentes et leur ouvrir la voie pour rattraper le manque à gagner à la période post-Covid-19. L’incubateur de Sidi Bel-Abbès regroupe 15 start-up des wilayas de l’Ouest, dont 9 projets pour Sidi Bel-Abbès, dans les spécialités de l’agriculture intelligente, le marché électronique, les statistiques sportives, le transport et la livraison électronique, et 6 autres projets pour Oran, Mostaganem et Ain Temouchent.