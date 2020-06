Journée internationale du parlementarisme : Le Conseil de la nation salue le rôle du parlement dans la vie des nations

Dans un communiqué publié, hier, à l'occasion de la Journée internationale du parlementarisme, célébrée le 30 juin, le bureau du Conseil de la nation a réaffirmé le rôle important joué par les parlements nationaux au double plan international et régional dans le cadre des mécanismes de la diplomatie parlementaire pour réaliser les objectifs du développement durable, consacrer les valeurs de la démocratie, de la coexistence, de la sécurité et de la liberté, ainsi que dans l'élaboration des législations, et de leur rôle (parlements) dans la garantie de la reddition de comptes et du contrôle, ce qui en fait «un trait d'union entre le peuple et les institutions du pays».

Le bureau du Conseil a estimé que le développement de l'action parlementaire à l'échelle mondiale passe «par le renforcement du pouvoir législatif du parlement afin que ce dernier reflète l'interaction fructueuse entre le peuple et les institutions de l'Etat dans un cadre synergique de partenariat et de la coopération», affirmant dans ce sens «l'adaptation de l'Algérie à cette orientation civilisée dans la consécration de la démocratie participative en tant que processus indispensable à toute réforme, et ce à travers le projet de révision de la Constitution initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en concrétisation de ses engagements envers le peuple algérien lors de sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre 2019».

Le Conseil de la nation a également valorisé «la place méritée et privilégiée accordée au parlement dans l'avant-projet de révision de la Constitution, en préservant les équilibres fondamentaux entre les pouvoirs et les institutions pour assurer un système politique plus harmonieux et clair», notant avec satisfaction l'orientation de l'Algérie, sous la conduite du Président Tebboune avec des pas sûrs, mue d'une forte volonté politique, vers une nouvelle République où la véritable démocratie sera consacrée avec un accompagnement efficient du parlement.