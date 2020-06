Alger : Des comportements irresponsables

Hamza, un pharmacien activant à Alger-centre, déclare que certains citoyens ont adopté les mesures barrières et respectent les recommandations des autorités sanitaires. Toutefois, il nuance son propos en ajoutant qu’une frange de la population a, par contre, adopté un comportement irresponsable. «Il y a une partie de la population pour qui le virus n’est qu’une construction médiatique», souligne-t-il, notant que les dernières mesures adoptées par le gouvernement vont dans le bon sens car il faut sanctionner ceux qui consciemment, ou non, mettent la santé d’autrui en danger et ne respectent pas les mesures barrières. Le pharmacien se réjouit de la mise à contribution des laboratoires privés pour généraliser les tests de dépistage. «Si on généralise le dépistage, on pourra isoler les cas asymptomatiques et éviter de nouvelles contaminations», dit-il.

«Il faut une discipline de fer pour vaincre la maladie»

A la rue Larbi-Ben M’hidi, qui était particulièrement animée, les commerçants étaient assez pointilleux sur le respect des règles sanitaires. En effet, devant de nombreuses boutiques, les clients attendaient avant d'accéder aux boutiques. Plusieurs magasins conditionnent l’accès à une prise de température des clients et au lavage des mains à la solution hydro-alcoolique. Fella, femme au foyer, exprime son incompréhension devant l’irresponsabilité de certains citoyens qui mettent en danger leur santé et celle de leurs proches.

«Le confinement a été prolongé pour deux semaines et il continuera à être prolongé tant que les citoyens n’adopteront pas les règles adéquates pour stopper la propagation de la maladie», dit-elle en ajoutant qu’il y a encore trop de personnes qui ne portent pas de masques, pourtant disponibles en grande quantité et qui sont à la portée de toutes les bourses. D'autres clients affirment que la crise sanitaire mondiale exige une discipline de fer et beaucoup de patriotisme car, poursuivent-ils, «les gens doivent comprendre que s’ils n’adoptent pas des mesures drastiques et que la situation perdure, cela ne sera pas bon pour notre économie».

A la rue Didouche-Mourad, de nombreuses personnes attendaient leur bus dans la promiscuité et sans porter de masque.

Les agents de l’ETUSA sont catégoriques en notifiant que seules les personnes portant un masque peuvent accéder aux bus.

Chemseddine, un usager régulier, rapporte qu’à l’intérieur des bus, la distanciation sociale est imposée, relevant la disponibilité, en grande quantité, de solutions désinfectantes. «Cependant, je constate avec amertume que certaines personnes ont encore du mal à respecter les règles sanitaires. Il est totalement compréhensible que les pouvoirs publics deviennent plus intransigeants car la pédagogie à ses limites», considère-t-il. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé de nouvelles mesures concernant le dispositif de lutte contre le coronavirus, notamment la reconduction jusqu’au 13 juillet prochain du confinement pour 29 wilayas et ce, après consultation du Comité scientifique du suivi de la pandémie qui a exprimé une inquiétude face à la recrudescence de la propagation de la pandémie.

M. Abdelaziz Djerad a appelé à élargir le dépistage et à interdire tout type de rassemblement familial et annonce que des sanctions seront infligées aux contrevenants à la mesure du port obligatoire du masque, y compris à l’intérieur des véhicules.

Il s’agit aussi d’intensifier les campagnes de sensibilisation des citoyens en mobilisant les associations et les comités de quartiers pour faire prendre conscience de l’importance vitale du respect des protocoles sanitaires.

Sami Kaïdi